Madagascar: Administration foncière - Dotation de matériels pour la dématérialisation et la modernisation

Remise de matériel et d'équipements aux services fonciers.

Sécurisation des documents et données foncières, sécurisation des droits fonciers et mise en place du Système d'Information Foncière. Tels sont les trois priorités définies par la DGSF (Direction générale des services fonciers), dans le cadre de la modernisation de la gestion foncière à Madagascar. Celle-ci a sollicité le FNF (Fonds National Foncier) pour la dotation de matériel et d'équipements en vue de la modernisation des services fonciers.

En effet, le Fonds a répondu à cet appel et leur a remis du matériel, le 2 février dernier, pour améliorer le fonctionnement et l'équipement des Guichets Uniques. " La sécurisation de l'archivage des documents fonciers est la première priorité, ceci pour préserver les pertes de données dues à la détérioration des supports physiques, titres, plans, et autres.

Par ailleurs la reconstitution judiciaire des documents administratifs, preuves de droit de propriété foncière, est désormais possible grâce à la loi 2018-018, relative aux procédures de reconstitutions judiciaires des documents fonciers.

Et enfin la dématérialisation des documents fonciers est l'étape principale de la mise en place du Système d'Information Foncier, qui rassemblera et stockera toutes les informations foncières de tout Madagascar et permettra à termes la délivrance des CSJ (Certificats de situation juridique) et Plans par des guichets automatiques ", ont indiqué les représentants de la DGSF, lors de la cérémonie de remise des matériels et équipements.