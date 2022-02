Madagascar: Rugby - Makis - Les présélectionnés vaccinés

Les Makis présélectionnés issus du test de détection fait récemment se sont fait vacciner hier, au centre de formation à Andohatapenaka.

Ils étaient 70 joueurs chez les Makis U20, 24 chez les Makis à VII hommes et 29 joueuses chez les Makis à VII dames qui ont reçu leur première dose de Johnson & Johnson durant cette campagne de vaccination organisée par le Malagasy Rugby en collaboration avec le ministère de la Santé publique. Et ce n'est que le commencement car l'instance nationale souhaite que tous les acteurs du ballon ovale malgache soient tous vaccinés avant la fin de la prochaine saison. " Ce n'est pas le Malagasy Rugby qui les a forcés à faire ce vaccin mais c'est une consigne de la part du World Rugby et du Rugby Afrique.

D'ailleurs, c'est nécessaire pour les équipes nationales surtout pour celles qui devront sortir à l'extérieur pour une compétition ", a expliqué le président Marcel Rakotomalala, avant d'ajouter que " ce sont les trois équipes nationales qui ont commencé à avoir leur dose. Le prochain tour sera pour les joueurs de fédéral 1 et leurs techniciens respectifs, et cela devrait être fait avant le début du championnat.

C'est pareil pour les équipes fédéral 2, et ainsi de suite ". Le Malagasy Rugby est en pleine activité actuellement malgré les intempéries et l'utilisation du stade de Makis pour la distribution des vivres pour les sinistrés. C'est pour cela que la fédération a choisi la journée d'hier pour la vaccination des joueurs. Ils pourront se reposer durant le passage du cyclone Batsirai ce week-end, avant de reprendre l'entraînement avec intensité la semaine prochaine, en vue des championnats d'Afrique et du Trophée Barthes en mois d'avril.