Congo-Kinshasa: L'une des figures de proies du football congolais - Kabasubabu Balengayi s'est éteint !

L'ancien international congolais Kabasubabu Balengayia tiré sa révérence la semaine dernière à Kinshasa. De son vivant, Kabasu a marqué son temps dans le monde du football, et cela que ce soit dans différents clubs où il est passé qu'au sein de l'équipe nationale congolaise.

Talentueux de nature, l'homme a su imposer son nom à travers le foot, qui était pour lui un art, une passion, un métier.

Jamais égalé, Kabasubabu Balengayi était les chouchous de ses fans, qui tombaient à chaque occasion à ses exploits. Attaquant de pointe, tireur par excellence, il n'acceptait gâcher presque aucune occasion qui se présentait devant lui. En 1975 grâce à lui, Bilima, équipe de la seconde zone a su primer sur les géants Daring, V.Club et Dragons allant jusqu'à remporter la coupe.

Après cette impressionnante saison passée au football club Bilima, Kabasu sera convoité par le Daring de Poto Galo, où il explosa encore plus, surtout avec son compère, la nouvelle recrue Kilasu qui était lui un défenseur central. Plus les années se succédèrent, plus les succès et les talents de Kabasubabu Balengayi s'accru, et l'homme devint le miroir de sa génération.

Même au sein de l'équipe nationale, Kabasu était le même. Jeux de pieds, coups de tête, tirs etc. c'est ce qui le caractérisait. En 1974, le jeune Kabasu était parmi les 22 Léopards qui ont ramené la prestigieuse Coupe d'Afrique des nations (CAN) au Congo, alors Zaïre. En cette même année, il a fait nombre des sélectionnés zaïrois pour la coupe du monde. Son parcours footballistique parle de lui-même et nous illustre le géant en ballon rond qu'il incarnait jusqu'à sa mort.