Congo-Kinshasa: Face aux élections 2023 - Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS - Tshisekedi exige la tenue du Conclave de réconciliation !

Le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/Tshisekedi a organisé lundi 31 janvier 2022 dernier, une cérémonie de présentation des vœux à l'intention de ses membres et, à travers eux, à tous les adhérents de l'Union pour la Démocratie et le Progrès Social. Cette manifestation s'est déroulée au Quartier Beau Vent dans la Commune de Lingwala à Kinshasa.

Elle a été marquée par l'allocution de circonstance prononcée par le Coordonnateur National du Collectif, M. Alfred Ndinga Obey, ancien Président de la Commission Nationale de Discipline de l'UDPS.

Dans son introduction, le Coordonnateur du Collectif a déclaré que l'année 2022 est porteuse d'espoirs et des changements souhaités par toute la grande famille politique de l'UDPS/Tshisekedi.

Après avoir présenté les vœux du Collectif au Président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo en sa qualité de Haute Autorité Morale de Référence de l'UDPS/Tshisekedi au seuil de cette année 2022, le Coordonnateur Ndinga a rappelé que l'année 2021 qui vient de s'achever, a été celle de beaucoup d'efforts dans la mise en œuvre d'ambitieux projets politiques au sein du Parti notamment, l'appel à l'unité de l'UDPS, la culture du respect des textes, la conquête de la majorité parlementaire et la réélection du Président Tshisekedi à la magistrature suprême de notre pays, lors des élections 2023.

En ce qui concerne le Collectif des Cadres et Membres de l'UDPS/Tshisekedi, le Coordonnateur du Collectif a souligné que ses efforts ont été brillamment couronnés de succès du fait qu'il est à la base de la tenue de la quatrième session extraordinaire de la Convention Démocratique du Parti, CDP, et de l'installation du Directoire du Parti. Ces deux activités qui ont été dernièrement organisées, ont marqué effectivement le retour à la légalité tant réclamée par le Collectif dans sa déclaration politique du 13 septembre 2021.

Au nom de ses pairs du Collectif, le Coordonnateur Ndinga qui a dressé une liste de méfaits produits par le mandat spécial, plus particulièrement, l'absence d'un leadership visionnaire au sommet du Parti, a fait remarquer que le grand travail à réaliser reste celui de réconcilier les Membres du Parti afin de recréer son unité.

Et ce, par le biais du Conclave de réconciliation et de l'unité.

Il a poursuivi en démontrant que le Conclave, en tant qu'une démarche éminemment politique, aidera à colmater les brèches longtemps demeurées ouvertes à la suite des profondes dissensions et des antagonismes savamment et intentionnellement orchestrés au sein du Parti. Il a estimé qu'au sortir dudit Conclave, les Membres de l'UDPS auront totalement fumé le calumet de la paix.

Selon le Collectif, les adhérents de l'UDPS ainsi réconciliés et animés d'un renouveau d'esprit baliseront la voie menant au Congrès extraordinaire.

Le Coordonnateur du Collectif a également appelé tous les sociétaires de l'UDPS/Tshisekedi au sens élevé de responsabilité et à une conscience aiguë pour soutenir tous le projet du Conclave jugé salutaire pour la survie du Parti.

A cet effet, le Collectif a invité tous les Fondateurs, les Co-Fondateurs, les Pionniers, les Membres d'honneur, les Membres de la Présidence du Parti, les Membres de la Convention Démocratique du Parti, les anciens Secrétaires Généraux, les Secrétaires Nationaux honoraires, les membres de l'ancien Comité National, les anciens animateurs de l'UDPS à l'étranger, les cadres des structures d'appui et tous les cadres des organes de base de l'intérieur et de l'extérieur du pays à se mettre tous au-dessus de leurs caprices et à accepter de dialoguer sur divers aspects de la vie de l'UDPS/Tshisekedi.