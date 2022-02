Tunisie: Son nom circule pour assister Kadri - Mohamed Mkacher ne viendra pas

Entraîneur en chef du club saoudien Al Ain, Mkacher n'a nullement l'intention de revenir entraîner en Tunisie ces temps-ci.

C'est un footballeur dont la qualité du parcours ne peut que forcer le respect, aussi bien en tant que joueur qu'en tant qu'entraîneur. C'est de Mohamed Mkacher qu'on parle, un footballeur professionnel qui a su rester humble, outre sa disponibilité et, surtout, son humilité, dans une période ou un bon nombre de ses confrères prennent vite la grosse tête et ne prennent plus le temps de raccrocher après quelques victoires et au moment où leur cote commence à grimper. C'est dire combien rester humble est devenu une doctrine rare dans le monde du football. Rien que pour cela, Mohamed Mkacher mérite qu'on lui fasse chapeau bas.

Il est à l'aise en Arabie saoudite

Autant il est humble, autant il n'accepte pas les mauvaises manières. Or, chez nous, les responsables sont de plus en plus désobligeants et il y a toujours une poignée de supporters qui devient ingrate du jour au lendemain.

Bref, l'ambiance qui règne actuellement dans notre championnat, ainsi que les conditions logistiques et financières de la majorité des clubs n'encouragent pas Mohamed Mkacher à revenir entraîner en Tunisie, même si son nom circule pour assister Kadri : " Il est à l'aise en Arabie saoudite et n'a nullement l'intention de revenir entraîner en Tunisie en cette période. ", nous a confié une source proche de Mohamed Mkacher.

Pour rappel, Mohamed Mkacher se trouve en Arabie saoudite depuis maintenant trois mois. Il est entraîneur en chef du club d'Al Ain. Avant de partir en Arabie saoudite, Mkacher a décliné des offres émanant de clubs tunisiens, notamment l'AS Réjiche et l'AS Soliman. Il a pratiquement dit non à l'Etoile du Sahel en novembre dernier quand son nom a circulé à Sousse pour succéder à Lassaâd Dridi.

Instabilité et flou total en Equipe nationale

Mohamed Mkacher, mais aussi Anis Boujelbène, semblent avoir les faveurs du bureau fédéral pour assister Jalel Kadri. Or, à ce jour, le statut de Jalel Kadri est flou. On ne sait pas s'il est intérimaire, permanent ou s'il est nommé juste pour la double confrontation contre le Mali comptant pour les barrages du Mondial qatari. On sait, par contre que, de l'aveu même de Tom Saintfiet, des contacts officieux ont été établis avec lui. Des membres fédéraux l'ont approché selon ses déclarations accordées au site " Winwin.com ".

Bref, c'est le flou total. Le technicien belge Tom Saintfiet déclare avoir été contacté officieusement par des membres fédéraux. Il déclare aussi être intéressé par une expérience à la tête de l'équipe de Tunisie. Le lendemain, les noms de Mohamed Mkacher et Anis Boujelbène circulent pour être les adjoints de Jalel Kadri. On comprend, dès lors, le désistement de Mkacher. Un désistement qui se comprend aussi par la manière avec laquelle Mondher Kebaïer a été traité. Il a été éjecté par la petite porte, lui faisant endosser l'entière responsabilité de l'élimination au stade des quarts de finale de la CAN du Cameroun. Il faut savoir traiter les entraîneurs avec respect pour prétendre vouloir recruter d'autres techniciens.