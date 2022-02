Tunisie: Tabagisme féminin - La cigarette beaucoup plus nocive pour les femmes

La femme est plus sensible aux effets néfastes du tabac et cela pour des raisons hormonales, et le risque de développer un cancer est de plus de 25% par rapport à l'homme. La seule solution serait d'arrêter définitivement la cigarette et opter pour le sevrage définitif.

Le tabac est mauvais pour la santé. Il est la cause principale de plusieurs maladies, qui peuvent devenir dangereuses, comme les cancers et d'autres complications plus graves... .

Bien qu'un bon nombre de personnes soit conscient de cette réalité, on continue quand même à consommer du tabac. Encore plus grave, la gent féminine est bel et bien attirée par la consommation du tabac aromatisé et même du narguilé. Pour connaître si le tabac aromatisé est plus nocif sur la santé ou pas, si le tabagisme a des dangers plus graves sur la santé féminine que celle masculine, nous avons contacté le docteur, Abdelwaheb Fkih, pneumologue, qui nous a éclairés sur cette question.

"Le tabagisme féminin est beaucoup plus dangereux et nocif pour la santé que celui masculin. Des études l'ont déjà montré, il faut donc l'arrêter sous les conseils du médecin", note, tout d'abord, notre docteur avant de préciser que les paquets de cigarettes, qu'elles soient aromatisées ou non, contiennent toutes à peu près, mis à part la nicotine -- la substance addictive --, 5.000 substances toxiques !

"Le goudron est, en effet, une substance carcinogène. Pour le tabac aromatisé, il y a certainement des substitutions, mais cela ne change pas grand-chose, elles restent toujours toxiques ! Certaines études ont d'ailleurs montré que la femme est plus sensible aux effets néfastes du tabac et cela pour des raisons hormonales. Le risque de développer un cancer est de plus de 25% par rapport à l'homme", explique-t-il encore.

Selon une étude, qui a été réalisée en Tunisie, 17% de filles adolescentes âgées entre 12 et 20 ans fument des cigarettes et 4% de femmes fument le narguilé. Selon le docteur Fkih, cela représente un chiffre énorme, puisque sur la population générale, 10% de femmes sont des fumeuses. La Tunisie est classée à la deuxième place après le Liban en termes de nombre de femmes qui fument.

En ce qui concerne les risques et les effets du tabac sur la santé de la femme, le médecin précise que ces dernières années, il y a eu une augmentation du nombre de cas de cancer de poumons chez les femmes, soit un pourcentage égal à celui des fumeurs masculins. "On note, par ailleurs, que la femme fumeuse pourrait présenter un risque accru de problèmes cardiaques, surtout pour les jeunes femmes de moins de 50 ans et qu'une femme sur deux développe un problème cardiaque suite à la consommation du tabac.

La femme fumeuse présente aussi un risque de développer un cancer de l'utérus, un cancer du sein, deux fois de plus que chez la femme non fumeuse. La consommation du tabac a un impact sur la fertilité, et peut provoquer des fausse-couches, des accouchements prématurés ou des grossesses extra-utérines chez les femmes fumeuses", détaille le pneumologue Abdelwaheb Fkih.

Moins nocifs, certes, mais à consommer pendant quelques mois seulement !

Toujours selon notre pneumologue et concernant la consommation de la cigarette électronique et de la vape, elles sont, certes, moins nocives pour la santé que la cigarette normale, car il n'y a pas de combustion, mais à long terme, cela ne représente pas une solution efficace pour le sevrage tabagique, car ces dernières contiennent également de la nicotine. En Bretagne, la cigarette électronique est tout de même conseillée et elle est utilisée comme un moyen de sevrage prescrit par les médecins pour quelques mois seulement.

On note, par ailleurs, que le tabac chauffé, en vogue aujourd'hui est encore plus nocif que les cigarettes électroniques et la vape.

Le pneumologue insiste aussi sur le fait que même la consommation de la cigarette électronique ou la vape représente un risque pour les enfants qui peuvent commencer à fumer la vape, donc, pour lui, la seule solution serait d'arrêter définitivement la cigarette et opter pour le sevrage définitif.

"On conseille d'ailleurs le sevrage tabagique avec une assistance médicale, car seuls 3% de personnes fumeuses arrivent à l'arrêter seules et sans aide ou accompagnement par des médecins. Il est préférable de faire appel à des spécialistes... Ces derniers élaborent une stratégie de consultation anti-tabac, et ce, selon le profil du patient fumeur. La cure du sevrage tabagique dure de 3 à 4 mois avec une consultation tous les 15 ou 30 jours", recommande le médecin.