Ile Maurice: Post-Batsirai │ Fonction publique - Taux d'absentéisme de 40 %

Les fonctionnaires ont chômé en très grand nombre hier malgré la levée de l'alerte cyclonique contrairement aux employés du privé.

La fonction publique a enregistré un taux d'absentéisme d'environ 40% hier, indique-t-on du côté du ministère de la Fonction publique. Selon lui, il fallait attendre à un tel taux d'absentéisme, d'autant que c'est tôt hier matin que les employés ont appris la levée de l'alerte cyclonique et surtout qu'il y avait des vents forts et de grosses averses à travers l'île pendant la première partie de la matinée. Ce chiffre ne tient pas compte de la force policière, des employés des hôpitaux et des employés des corps parapublics.

Un travailleur a perdu la vie

Haniff Peerun, président du Mauritius Labour Congress (MLC), a soutenu que malgré un temps cyclonique, de nombreux fonctionnaires ont tenu à être présents. Il dit avoir parlé au ministre de la Fonction publique, Vikram Hurdoyal, pour que les fonctionnaires puissent rentrer chez eux plus tôt, mais "même si le ministre était d'accord, le dernier mot devait revenir au chef de la Fonction publique". Il devait exprimer son regret à l'effet qu'un travailleur a perdu la vie en se rendant très tôt vers son lieu de travail, alors que le temps était très mauvais.

Nariandranath Gopee, de la Federation of Civil Service and Other Unions, demande à ce que le protocole après la levée des alertes cycloniques soit revu. "C'est vrai que dès qu'une alerte cyclonique est levée, tout retourne à la normale dans le pays, mais nous avons tous vu comment était le temps après 04 h 30 hier". Il y a eu aussi une confusion à propos des avis de fortes pluies. Selon le syndicat, il y a des endroits qui ont enregistré des fortes pluies et les fonctionnaires qui habitent ces régions ne savaient pas quoi faire, en l'absence de consignes claires. "On attendait une circulaire de la part du ministère de la Fonction publique, mais à la mi-journée hier, il n'y avait toujours rien."

Si dans les bureaux, le travail a pu se dérouler normalement, c'est au niveau du service au public qu'il y a eu des perturbations. Ainsi, le paiement de la pension de vieillesse n'a pu être effectué hier. Ceux qui devaient percevoir leurs allocations à travers les bureaux de poste ont rendez-vous ce vendredi. La Mauritius Telecom n'a pu offrir un service au public hier. Il y a eu aussi des perturbations au niveau de la National Transport and Land Authority, de même qu'au niveau des centres de fitness. Vivement un retour à la normale !