Congo-Kinshasa: Alignement des enseignants NU à la paie d'avril - L'intersyndical de Beni salue la bonne volonté du gouvernement

L'intersyndical des enseignants de la sous-division de l'EPST Beni a salué la décision du gouvernement de matérialiser sa volonté de répondre à ses préoccupations à travers le recensement des enseignants, " Nouvelles Unités " (NU) sur toute l'étendue de la RDC. Il s'agit de ces enseignants qui travaillent, mais ne figurent pas encore sur le fichier de paie des agents de l'Etat.

D'après l'un des syndicalistes de la sous-division de l'EPST Beni, Jéremie Kasereka Kinyangwa, au total cent soixante mille enseignants vont bénéficier de la paie à partir du mois d'avril. Cet alignement est le fruit, se réjouit-il, de leurs différentes revendications pour réclamer l'amélioration de leur condition de vie.

" Apparemment les pourparlers vont produire des fruits. Nous avons des travaux de synthèse. Et là, on nous dit de recenser cent soixante mille enseignants soit quatre-vingt mille à l'école primaire et quatre-vingt mille à l'école secondaire qui vont entrer dans la paie à partir du mois d'avril. Et nous comme syndicalistes, nous avons été associés à ce travail-là. Et nous sommes contents du fait que le travail s'est bien déroulé. Nous sommes aussi contents du fait que le ministère est en train de réclamer les dossiers des enseignants en prévision de la paie d'avril ", a-t-il expliqué.

Pour lui, ce résultat est une retombée de la grève observée l'année dernière par les enseignants :

" C'est un barème consensuel entre le ban syndical et la partie gouvernemental. Et lorsque vous lisez ce barème, il y a quand même des propositions alléchantes et des nouveautés par rapport à la prise en charge des enseignants. Donc si ceux qui nous représentent au parlement peuvent exercer une pression sur le gouvernement pour que, cette fois-ci, ce barème ne soit plus un leurre comme les autres barèmes. On nous a parlé de Mbudi, de Bibwa. Mais il faut que cette fois-ci ce barème soit applicable ".