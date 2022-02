Afrique de l'Ouest: Travailler avec la communauté - Trois méthodes pour soulager les hôpitaux au Niger

En septembre 2018, Awa Abou Amadou travaillait en tant d’infirmière avec les équipes de Médecins Sans Frontières (MSF) au sein de l’unité pédiatrique à Magaria au sud du Niger. Ce fut selon elle son expérience la plus difficile en tant qu'infirmière. « Par jour, nous avions 140 enfants en moyenne admis à l’unité, c’était très difficile », dit-elle. Comme ses collègues, Awa travaillait de longues heures sans interruption, parfois du crépuscule à la nuit tombée et même davantage.

« Comment décider de rentrer chez moi à la fin d’un service, alors que si je restais, je pouvais contribuer à sauver la vie d’un bébé ? Même lorsque nous étions de retour dans nos familles chaque soir, nos pensées étaient toujours avec les enfants restés à l’hôpital », ajoute-elle.

En effet, cette même année, environ 850 enfants étaient admis et traités chaque semaine au sein de notre unité pédiatrique, la grande majorité pour le paludisme et la malnutrition. C’était un volume de prise en charge encore jamais expérimenté par l’hôpital qui devenait la plus grande unité pédiatrique de malnutrition et de paludisme de ce type au monde, avec plus de 600 employés permettant une présence 24 heures sur 24. En comparaison, la capacité initiale de l'unité était de 200 lits.

Alors que notre hôpital tournait à plein régime, avec les nombreux lits et personnels additionnels, il est malheureusement fort probable que des enfants malades dans la communauté, n’aient pas reçu les traitements nécessaires.

« Nous nous demandions toujours quelle était la situation au sein des communautés les plus éloignées, où beaucoup de gens n'avaient pas les moyens de prendre les transports pour venir à l'hôpital ». Pour MSF, 2018 a été un tournant dans l’histoire de son projet en pédiatrie. Faire tourner cette « lourde machine » n’était pas sans défi, et il fallait agir.

Dans les trois années qui ont suivi, les chiffres d’admission sont restés élevés entre septembre et octobre, la période qui correspond à la saison des pics de paludisme et de malnutrition, mais rien de comparable avec ce que nous avions vécu en 2018. Vous pourriez vous demander ce qui a changé en trois ans, et la réponse est la suivante : nous avons tout fait pour décentraliser les soins de santé en alignement avec la politique de santé communautaire nationale du Niger. Nous avons aussi développé d’autres stratégies et activités préventives, telles que la mise en œuvre de l’activité de chimio-prévention du paludisme, les distributions de moustiquaires, le traitement de l’eau et la pulvérisation des maisons. Ces stratégies combinées, que ce soit en même temps ou par intermittence, ont permis de désengorger l’hôpital, d’améliorer la qualité des soins et ainsi de sauver des vies.

Awa Abou Amadou n’est pas la seule personne qui se souvient de l’année 2018 comme si c’était hier. Zaharia Mahamadou, une mère de cinq enfants, s’est rendue à l’unité pédiatrique cette même année, lorsque sa fille Firdawsi a dû y séjourner durant 32 jours, souffrant d’une grave malnutrition et d’une forte fièvre.

« J'avais peur que Firdawsi meure, j'ai vu trop de mères perdre leurs enfants à cette époque, que ce soit à la maison ou à l'hôpital », raconte Zaharia Mahamadou. « L'idée de perdre Firdawsi me terrorisait tellement que j'ai pleuré pendant plusieurs jours sans interruption, mais j'ai toujours gardé espoir », dit-elle.

Aujourd'hui, Zaharia est à l'hôpital avec sa plus jeune fille Balkisou. Depuis 2018, Zaharia vient chaque année avec l'un ou parfois plusieurs de ses enfants. « Quand je regarde en arrière et que je me souviens de l’état dans lequel était Firdawsi en 2018, je retrouve mes forces en la voyant courir et jouer comme n’importe quel enfant aujourd’hui. Je sais que mes autres enfants iront mieux, tout comme leur sœur qui a pu s’en sortir», raconte-elle.

Mais avant d’expliquer davantage en quoi consiste l'approche communautaire mise en place par nos équipes à Magaria, il convient de se familiariser avec cette région du Niger.

Le district de Magaria se trouve au sud du Niger, à proximité de la frontière avec le Nigéria, et à 100 km de Zinder, la deuxième plus grande ville du Niger. Magaria se trouve également sur la route commerciale entre le Nigeria, principalement la ville de Kano, et les centres urbains du Niger.

Avec plus de 798 000 habitants et une densité de 216 habitants par kilomètre carré, le district de Magaria est rural et connu pour être riche en eau et abriter de grands champs agricoles. Environ 21% de la population est composée d’enfants de moins de cinq ans.

Le district de Magaria détient un hôpital dans lequel nos équipes appuient la gestion de l’unité pédiatrique, ainsi que 76 cases de santé et 20 cases de santé intégrés. Pourtant, selon les statistiques annuelles de 2018, environ 41,5 % des personnes n'ont pas un accès régulier aux soins de santé.

MSF est intervenue pour la première fois à Magaria en 2005, suite à une crise de malnutrition dans le sud du Niger. Aujourd’hui, nous sommes toujours présents à Magaria et continuons à gérer l’unité pédiatrique de l’hôpital du district qui compte désormais 120 lits en saison régulière. Nos équipes fournissent des soins médicaux gratuits aux enfants de moins de cinq ans, principalement pour le paludisme et la malnutrition. À chaque saison des pluies qui commence en juin et se termine en octobre, les taux de paludisme à Magaria connaissent une hausse, surtout chez les enfants de moins de cinq ans, et les admissions à l’hôpital augmentent en conséquence.

En 2018, les taux d'admission dans notre unité pédiatrique ont été les plus élevés des six dernières années, avec 20 235 admissions, en comparaison nous comptions 14 849 admissions en 2017 et 15 344 en 2019. En 2018 aussi, le taux de mortalité a également été le plus élevé en six ans, à 7,5 %. Un taux qui s’explique en partie par l'arrivée tardive des enfants à l'hôpital.

Après le pic de 2018, nous avons commencé à renforcer notre présence dans les villages proches, soit en soutenant les centres de santé locaux et en renforçant les salles d’observation et de stabilisation, soit en augmentant nos efforts autour du travail communautaire au niveau du village.

L'objectif était clair : diminuer le nombre de cas graves à l'unité pédiatrique pour éviter un scénario similaire à celui de 2018. La stratégie a été gérée par diverses activités avec le soutien de centaines de membres de l'équipe médicale, paramédicale et logistique. Nos activités étaient toujours menées en collaboration avec le Ministère de la Santé Publique en tant que principal intervenant dans la région de Zinder.

1. Détection précoce et traitement communautaire :

En avril 2019, nous avons commencé à former 68 agents de santé communautaires dans 35 villages de la commune de Magaria dans le cadre de notre stratégie de prise en charge au niveau communautaire. Cette stratégie permet de former et déployer des relais communautaires dans des zones difficiles à atteindre, dans le but de fournir des services de diagnostic, de traitement et d'orientation pour traiter trois maladies infantiles courantes : le paludisme, la pneumonie et la diarrhée chez les moins de cinq ans. L'objectif de ces activités communautaires est de faciliter l'accès aux soins de base et de prévenir le développement de complications médicales chez ces enfants. Cela nous permet les soigner sans avoir à se rendre dans des centres de santé éloignés, à se tourner vers les guérisseurs traditionnels ou à utiliser des médicaments non homologués.

En juin 2019, ces activités se sont étendues à la commune de Dan Tchiao dans 34 nouveaux villages. En mars 2020, nous avons 35 autres villages de la commune de Sassoum Broum, et 53 villages de la commune de Bandé en septembre 2020.

En octobre 2021, plus de deux ans après le lancement des premières activités, nos équipes mettent en œuvre cette stratégie dans 165 villages de ces quatre communes, avec un total de 278 relais communautaires.

La stratégie de soins décentralisés fonctionne en renvoyant les enfants légèrement malades chez eux avec des médicaments et en référant les enfants les plus gravement malades aux centres de santé. Nos équipes sur place peuvent stabiliser les jeunes patients ou les garder en observation pendant quelques jours. Si nécessaire, ils sont transférés vers l'unité pédiatrique de référence de Magaria pour y être soignés.

Au fil des années, le nombre de consultations faites au niveau communautaire a augmenté, passant de 45 045 en 2019, à 115 215 en 2020 et 113 652 jusqu'à fin octobre 2021. À cette date, nos équipes ont donné 57 617 consultations pour le paludisme, 22 623 consultations pour la diarrhée, 24 131 consultations pour la pneumonie et 4 768 consultations pour le rhume et la toux. Cela démontre un grand besoin de traitement médical au niveau des communautés et des villages, un besoin auquel les relais communautaires peuvent répondre avec la supervision et les intrants nécessaires. Il est difficile de nommer un chiffre exact, mais la prise en charge précoce et avant une détérioration aura certainement sauvé la vie de nombreux enfants.

Pour en savoir plus sur les activités ICCM à Magaria

2. Couper la chaîne de transmission du paludisme :

En plus de la sensibilisation communautaire, nous avons également mis l'accent sur les activités de prévention. En juin 2021, nos équipes ont lancé une activité pilote dans 15 villages de la commune de Bandé pour empêcher le développement des larves de moustiques qui propagent le paludisme. Ces villages sont entourés de points d’eau stagnante devenus des lieux de reproduction et un habitat pour différents types de moustiques, dont les anophèles, qui sont responsables de la transmission du paludisme tout au long de l'année. À chaque saison des pluies, la surface de ces points d’eau augmente de trois ou quatre fois, ce qui crée davantage de possibilités pour la ponte des œufs et le développement des larves.

Les villages ont été choisi sur la base des données médicales disponibles sur les cas de paludisme par village des années précédentes.

Pour en savoir plus sur les activités de traitement de l’eau à Magaria

Nos équipes ont lancé une deuxième activité de pulvérisation d’insecticide des maisons dans neuf villages de Maidamoussa, dans la commune de Magaria, où le taux de paludisme a été élevé ces dernières années, surtout pendant la saison des pluies. Cette pulvérisation se fait sur les murs des maisons et des mosquées, afin de couper la chaîne de transmission de la maladie.

3. Sensibilisation et éducation de la communauté :

Une autre activité essentielle que nous avons mise en place est le renforcement de l'éducation communautaire ; effectuée par les promoteurs de santé de MSF ainsi que la sensibilisation effectuée pardesfemmes de la communauté, également appelées "Mamans Lumière".

Le projet Mamans Lumière, démarré en 2019, consiste à former et à soutenir des mères de différents villages pour qu'elles puissent à leur tour sensibiliser et éduquer leurs concitoyens sur le paludisme et la malnutrition, et qu'elles aident à détecter les cas le plus tôt possible, avant qu'ils ne s'aggravent et ne nécessitent des soins hospitaliers.

Ces mères jouent un rôle très important dans la lutte contre la malnutrition. Dans les moments difficiles, notamment pendant la saison sèche, elles aident les autres à préparer des aliments qui sont nutritifs et bénéfiques pour les enfants. Ces femmes sont également formées à l'utilisation du bracelet de mesure du périmètre brachial, appelé bracelet MUAC qui permet de vérifier immédiatement si un enfant souffre de malnutrition, simplement en l’enroulant autour de son bras et en lisant la mesure obtenue à l’aide d’un code couleur.

Vers une approche holistique à tous les niveaux

Ces efforts déployés au niveau communautaire ont conduit à moins d'admissions de patients critiques à l'unité pédiatrique de Magaria et, parallèlement, davantage de consultations sont effectuées au niveau communautaire et à des stades plus précoces de la maladie.

Ces solutions ont montré leur efficacité après plus de deux ans de mise en œuvre, mais le chemin n'a pas toujours été facile. Un suivi régulier, une surveillance étroite et un soutien constant sont nécessaires à chaque étape du processus. Mais surtout, l'engagement et la motivation de la communauté, ainsi que l'acceptation de nouvelles approches, ont été essentiels à ce succès, ce qui était loin d’être acquis

L'accent mis sur l'approche communautaire ne peut fonctionner seul : un système de référence et un hôpital avec de bonnes capacités sont nécessaires pour assurer la continuité et le plein accès aux soins pour les cas graves : il s'agit d'un projet holistique à tous les niveaux.

En tant que seul acteur humanitaire international dans la région de Magaria, MSF a dû réorienter ses activités, passant de la réponse médicale d'urgence à des projets de renforcement des capacités et de prévention. La solution n'est pas seulement médicale, elle est multifactorielle.

Afin de véritablement briser le cycle de la malnutrition infantile et du paludisme de manière durable, des programmes de développement complets et l'implication d'une série d'acteurs spécialisés dans la sécurité alimentaire et la promotion de la santé sont nécessaires. Des effets positifs peuvent déjà être observés au niveau clinique, mais il faut en faire davantage à tous les niveaux pour améliorer la santé et le développement des enfants.