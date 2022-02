Afrique de l'Ouest: Espace UEMOA - La Côte d'Ivoire parmi les bons élèves

La Commission de l'Union économique et monétaire ouest-africaine (Uemoa) a passé en revue, avec le gouvernement, les résultats de l'évaluation de la mise en œuvre effective des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l'Union, pour l'année 2021, en Côte d'Ivoire.

La rencontre a eu lieu, hier, à l'immeuble Sciam au Plateau. Présidée par le ministre de l'Économie et des Finances, Adama Coulibaly, accompagné de plusieurs membres du gouvernement, elle s'est déroulée en présence d'une délégation de l'Uemoa conduite par son président, Abdoulaye Diop.

A l'issue de l'évaluation, il ressort des propos du président Diop qu'en 2021, la Côte d'Ivoire a enregistré une très bonne performance avec un taux de 82,6% contre 82,1% en 2020 dans la mise en œuvre des réformes communautaires ; soit une progression de 0,5%, malgré une année 2021 rythmée par la pandémie de Covid-19.

Les résultats ont été obtenus dans les domaines de la gouvernance économique, l'intégration, des marchés publics, la lutte contre le blanchissement d'argent, le cadre harmonisé des finances publiques, etc.

Abdoulaye Diop a ajouté que la Revue qui est à sa septième édition constitue un vecteur essentiel pour l'approfondissement du processus d'intégration économique dans l'espace. Mieux, elle permet, à l'en croire, aux instances exécutives de l'Union d'évaluer le niveau d'atteinte des objectifs poursuivis par le Traité de l'Uemoa.

Avant lui, le ministre Adama Coulibaly de l'Économie et des Finances a relevé que dans l'ensemble, l'Union a enregistré une grande performance dans la conduite des actes communautaires.

En effet, selon le ministre Adama Coulibaly, le taux d'exécution des réformes de l'Union est passé de 55%, en 2014, à 76% en 2020 ; soit un bond qualitatif de 21%. " Ce résultat, bien à saluer, montre que nous avons un gap de réformes de 24% de mise en œuvre ", a affirmé l'argentier de l'État. Non sans souligner que l'harmonisation des législations et réformes permet d'améliorer la compétitivité, l'attractivité de l'Union et, partant, le potentiel de croissance économique nécessaire à la création d'emplois ; donc de la réduction de la pauvreté.

Adama Coulibaly a, par ailleurs, assuré les participants de la ferme détermination du Président de la République Alassane Ouattara et du gouvernement ivoirien à poursuivre le processus de mise en œuvre des réformes communautaires et à œuvrer activement à toutes les actions participant au renforcement de l'intégration sous-régionale. Il a salué les efforts de l'Uemoa pour l'accompagnement des États membres dans la mise en œuvre de réformes et projets communautaires.

Pour rappel, la Revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires au sein de l'Uemoa instituée par Acte additionnel de la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement (Cceg) du 24 octobre 2013 est placée sous la présidence des Premiers ministres ou chefs de gouvernement et la tutelle des ministres en charge des Finances.