Afrique de l'Ouest: Evolutions politiques dans la sous-région - La CEDEAO réitère sa ferme volonté de faire respecter l'ordre constitutionnel

La Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest (CEDEAO) s'est réunie en session extraordinaire le 3 février 2022 à Accra, en République du Ghana, sous la présidence de S.E.M. Nana Addo Dankwa AKUFO-ADDO, Président de la République du Ghana et Président en exercice de la Conférence. Cette session extraordinaire a été organisée dans le but d'examiner les récentes évolutions politiques intervenues au Burkina Faso, en Guinée et au Mali, afin d'œuvrer au rétablissement de l'ordre constitutionnel dans ces pays.

La CEDEAO réitère sa disponibilité à travailler, en collaboration avec l'Union Africaine et les Nations Unies, en vue d'apporter l'appui technique nécessaire aux autorités Burkina Faso, de la Guinée et du Mali, pour les aider dans la mise en œuvre du calendrier accepté. Étaient présents à cette Session, des Chefs d'État et de Gouvernement et des représentants dûment mandatés. La Conférence a fermement condamné des circonstances de la tentative de coup d'État du 1er février 2022 en République de Guinée Bissau.

Elle a exprimé sa solidarité avec le Président Umaro Sissoco EMBALO et avec le peuple de Guinée Bissau. La Conférence, au vu de ces derniers développements, décide de l'envoi d'une Force d'appui a la stabilisation du pays. La Conférence réaffirme sa ferme détermination à protéger la démocratie et la liberté dans la région et réitère son engagement en faveur du respect du principe de la tolérance zéro pour l'accession au pouvoir par des moyens inconstitutionnels, conformément aux dispositions du Protocole additionnel de 2001 de la CEDEAO, relatif à la Démocratie et la bonne Gouvernance.

S'agissant de la situation politique au Burkina Faso la Conférence réitère sa condamnation absolue du coup d'Etat du 24 janvier 2022 et exprime sa préoccupation face au maintien en détention du Président Roch Marc Christian Kabore. La Conférence exige la libération sans condition du Président Roch Marc Christian Kabore.

La Conférence en outre confirme la suspension du Burkina Faso de toutes les institutions de la CEDEAO, jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Elle appelle l'autorité militaire à mettre en place les organes de la transition, à adopter un calendrier électoral et favoriser le retour à l'ordre constitutionnel le plus rapidement.

Elle instruit la Commission de la CEDEAO à maintenir le contact avec les nouvelles autorités, à travers la mise en place de mécanismes de suivi auxquels seront associés l'Union Africaine et les Nations Unies, dans le but d'accompagner la Transition.

Concernant la situation politique en République de Guinée la conférence prend note de la création récente du Conseil National de Transition (CNT), en tant qu'organe législatif. La conférence constate avec préoccupation que, cinq mois après le cou d'Etat, un calendrier de transition n'a toujours pas été mis en place, ainsi qu'exigé par la Conférence des Chefs d'État et de Gouvernement de la CEDEAO lors de la session extraordinaire du 16 septembre 2021.

Au regard de cette situation, la Conférence décide de maintenir en place toutes les sanctions imposées à la Guinée ; de demander à l'Autorité de Transition de mettre en place un calendrier devant conduire au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Elle marquer sa disponibilité à accompagner la Guinée pour favoriser un retour à l'ordre constitutionnel le plus rapidement.

Au titre de la situation politique en République du Mali, la Conférence décide de maintenir en place toutes les sanctions imposées au Mali, conformément à la décision prise le 9 janvier 2022. Elle invite les autorités maliennes à proposer rapidement un chronogramme acceptable à la CEDEAO afin de permettre la levée progressive des sanctions.