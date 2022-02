Afrique: CM-2022 - Plusieurs points relatifs à la préparation du match Algérie-Cameroun passés en revue

Alger — Une réunion de travail s'est tenue, jeudi au siège de la wilaya de Blida pour discuter de plusieurs points relatifs à la préparation du match Algérie-Cameroun (retour), prévu en mars prochain, pour le compte des barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA (Qatar 2022), a indiqué un communiqué de la Fédération algérienne de football (FAF) sur son site officiel.

Présidée par le wali de Blida, Kamel Nouicer, la séance de la travail a regroupé aussi le chef de cabinet du Ministère de la jeunesse et des sports (MJS), Raouf Khalef, le président de la Fédération algérienne de football (FAF), Amara Charaf-eddine, ainsi que les membres de l'exécutif de la wilaya de Blida.

A l'issue de cette réunion, une délégation, emmenée par le wali et le président de la FAF, s'est déplacée au stade du Chahid Mustapha Tchaker de Blida pour une visite d'inspection afin de s'enquérir de l'état d'avancement des préparatifs et de quelques travaux, notamment la mise en place de la technologie de la VAR (Assistance vidéo à l'arbitrage) et de la situation de la pelouse, entre autres.

Il est à rappeler que faisant suite à la décision de la CAF d'introduire la technologie lors des matchs barrages qualificatifs pour la Coupe du Monde de la FIFA (Qatar 2022), du mois de mars prochain, la Fédération algérienne de football (FAF) dotera le stade Tchaker de la technologie de la VAR et a chargé le vice-président de la Commission fédérale d'arbitrage (CFA), Dr. Mohamed Bichari, de piloter l'opération en étroite collaboration avec les autorités de la wilaya de Blida, le directeur de la Jeunesse et des sports de cette wilaya ainsi que la direction de l'OPOW Mustapha Tchaker et l'ENTV.

A cet égard, des aménagements ont été entrepris pour l'installation de la VAR et une équipe de la télévision algérienne, conduite par le réalisateur Yazid Belkout, s'attèle à procéder aux derniers réglages, précise la même source.

Les matchs barrages des éliminatoires de la Coupe du Monde de la FIFA, sont fixés entre 23 et 29 mars prochain et désigneront les cinq sélections africaines qui auront l'honneur de représenter le continent aux joutes de Qatar-2022.