Afrique: En visite au Sénégal - Le président de la BAD voyage à bord du Ter et exprime ses impressions

Le samedi 29 janvier 2022, le Train express régional (Ter) a accueilli à son bord un passager particulier : le président du Groupe de la Banque africaine de

développement (Bad), Dr Akinwumi A. Adesina a emprunté ce train qui rallie Diamniadio au centre-ville de Dakar en compagnie du ministre chargé du suivi du Plan Sénégal émergent, Abdou Karim Fofana et des directeurs généraux de l'Agence de promotion des investissements et grands travaux Mountaga Sy, et de la Société d'exploitation du Ter Frédéric Bardenet.

"Bonjour madame ! Je m'appelle Akinwumi Adesina, je suis le président de la Banque africaine de développement. Nous avons contribué au financement de ce train. Je voulais savoir quelles sont vos impressions en empruntant ce train ? ". En empruntant le train ce samedi, le président de la Banque africaine de développement voulait aussi avoir l'impact réel des investissements de son institution en faveur des populations africaines.

" Franchement, je suis très satisfaite. C'est magnifique ! répond, sourire aux lèvres, la dame qui voyage en première classe. Ce train est très bénéfique pour nous les habitants de la banlieue. Imaginez le calvaire que nous vivions avant la mise en circulation du train ? Avant, je quittais tous les jours chez moi vers 5 heures du matin pour ne rentrer à la maison que tard le soir vers 20 heures. Maintenant, ce n'est plus qu'un vieux souvenir. Je ne suis plus stressée par le transport en commun. Je ne perds plus de temps pour aller au boulot. J'économise de l'argent et je rentre tôt à la maison pour m'occuper des enfants ", répond-elle au président Adesina visiblement impressionné par les témoignages de cette usagère du Ter.

Assis aux côtés de la dame, un homme entre deux âges salue " la bonne organisation, la qualité du service, le confort et aussi le respect des heures de départ et d'arrivée. "

"Entre Diamniadio et Dakar, c'est 37 kilomètres de rails, 14 gares, 196 trajets par jour pour une capacité journalière de 115 000 passagers. Le Ter est une infrastructure de mobilité urbaine de dernière génération, conçue par le gouvernement du Sénégal pour répondre à l'équation de la mobilité dans la capitale ", rappelle-t-on dans un communiqué de presse.

"Une halte à la gare de Colobane, visite du Centre technique des opérations, le cœur du système, signature du Livre d'or, retour dans la rame, direction Dakar. Le président Adesina effectue sans accros, sous un climat agréable, son premier voyage à bord du Ter du Sénégal. Le trajet a duré 45 minutes ", ajoute la même source.

Dans le hall imposant du bâtiment à la gare de Dakar, le président Adesina déclare : " J'ai été ravi de voir le Ter en circulation et de voyager à son bord avec les populations. Je suis touché par leurs témoignages. Je mesure l'impact du Train express régional. ".

Exprimant sa " fierté et celle de la Banque africaine de développement pour avoir accompagné ce projet " avec un financement de 120 milliards de FCfa, le président Adesina confirme au ministre Fofana, l'engagement de la Banque de soutenir la réalisation de la deuxième phase du projet qui doit relier Diamniadio à l'aéroport international Blaise Diagne sur une distance de 19 kilomètres. La Banque islamique de développement et l'Agence française de développement sont également contributeurs à la première phase du projet.