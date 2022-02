Afrique: CAN TotalEnergies 2021 - Comme en 1972, les lions sont tombés en demi-finale.

Comme en 1972 devant les Diables Rouges du Congo, Les Lions Indomptables du Cameroun sont tombés en demi- finale de la Can TotalEnergies 2021 face aux Pharaons d'Egypte. L'histoire se répète à Yaoundé, avec un zeste de " malédiction ".

Le résultat est tombé, devant une foule en liesse, après une partie âprement discutée " les lions indomptables du Cameroun ont tenus le bon bout " pendant 120 minutes. L'épreuve fatidique de tirs aux buts a donné sont verdict 5 buts pour les pharaons contre 2 buts pour les lions. Désillusion totale, les lions sont éliminés. Silence de mort au stade d'Olembe flambant neuf. On tombe des nues. On se rappelle de La Coupe d'Afrique des nations de football 1972 qui a lieu au Cameroun entre le 23 février et le 5 mars 1972.

Le 2 mars, dans un stade Omnisports de Yaoundé tout aussi flambant neuf, les Lions du Cameroun ont été éliminés par les Diables Rouges du Congo par un score de 0 contre 2.

L'histoire se répète, comme dans une scène de théâtre avec les unités de temps, de lieu et d'action. On spécule et on s'interroge. A la suite du drame qui s'est produit sur le même stade et qui a fait des morts parmi les spectateurs, Le quotidien Le Messager pointe du doigt " La malédiction d'Olembé " Eliminé hier en demi-finale par l'Egypte aux tirs aux buts, le Cameroun affrontera en match de classement, le Burkina Faso samedi, en guise de lot de consolation. Face à la tetutesse des faits historiques, le quotidien Mutations n'a " Que des regrets ! " pour les lions indomptables.

Des lions qui, le temps d'une élimination sont devenus domptables " Lions hein, domptables ! " Le journal L'Elite en fait un tableau plutôt sombre. Créditée d'un parcours héroïque, caractérisé par des victoires âprement engrangées, l'équipe égyptienne, au terme d'une brève séance de tirs aux buts, a réussi à éliminer les Lions " hein-domptables ", après les avoir tenu en échec pendant 120 minutes. Moribonds dans l'approche, visiblement " tétanisés " par la surprenante prestation des Pharaons contre la sélection du Maroc, les poulains de Tony Conceiçao plié les chines devant un adversaire plus alerte et plus déterminé. A rebours de la précision chirurgicale des égyptiens, les ratés successifs de Moukoudi, Lean Siliki et du pudibond Clinton Njie ont été fatal pour le Cameroun dont le peuple caressait le rêve d'un sixième sacre continental, en brisant au passage la malédiction de 1972.

Finalement " Ce sera Sénégal -Egypte " La compétition continue et le quotidien Cameroon Tribune écrit que La deuxième demi-finale hier entre Lions Indomptables et Pharaons s'est soldée par la victoire des Egyptiens aux tirs aux buts (0-0,3-1). Mohamed Salah et ses coéquipiers défieront les Lions de la Teranga dimanche prochain au stade d'Olembe.