Congo-Kinshasa: Clôture du Dialogue intergénérationnel - UA - La jeunesse congolaise formule plusieurs recommandations

"Réussite !" C'est le moins que l'on puisse dire en ce qui concerne le déroulement du forum "Dialogue Intergénérationnel" organisé par les Défenseurs de la Charte africaine de la Jeunesse de l'Union Africaine en RDC du 1eau 3 février 2022.

Ce dialogue qui a réuni les jeunes congolais issus de toutes les 26 provinces, avait pour thème : " Faisons taire les armes, créons des conditions favorables au développement de l'Afrique ". A la clôture de ces assises, ces jeunes ont adopté une série de recommandations destinées à contribuer au développement durable, pacifique et inclusif de la République démocratique du Congo. Cette déclaration a été remise au Ministre de la Jeunesse, Yves Bunkulu, qui a rehaussé de sa présence.

Le Coordonnateur du Dialogue Intergénérationnel a tenu à féliciter tous les jeunes pour leur contribution durant ces trois jours d'intenses travaux au niveau des ateliers. Cet évènement qui a connu la présence de Marc Chataigner, Ambassadeur de l'Union Européenne en RDC, a vu les jeunes exprimer leurs engagements, de ne plus accepter d'être des simples spectateurs, par contre, devenir des acteurs clés de la gestion de la Res Publica. Avec leur déclaration, ils ont présenté une vision commune et propose un chemin vers le changement.

"Ce changement doit être orienté vers tous secteurs de notre société : notre système démocratique, en garantissant l'Etat de droit, notre modèle économique, en créant des chaines de valeurs durables, notre sécurité, en maintenant notre cohésion nationale et en promouvant la paix", lit-on dans cette déclaration. Elle est le résultat de débats, d'échanges, de partage d'expérience entre tous les participants à ce Dialogue, pour assurer une approche inclusive et intégrée.

Tout en se basant sur les principes de la Charte des Nations Unies et reconnaissant que la responsabilité principale du Conseil de sécurité en vertu de la Charte est de maintenir la paix et la sécurité au niveau international, et faisant référence à la nécessité de reconnaitre et de soutenir le rôle des jeunes dans la mise en œuvre des Objectifs de développement durable des Nations Unies, ces jeunes ont demandé aux organisations gouvernementales et non gouvernementales, aux associations et aux membres de la société civile à collaborer avec la jeunesse pour assurer la mise en œuvre de quelques points essentiels.

Au sujet de la démocratie, bonne gouvernance et lutte contre la corruption, les jeunes congolais prônent la digitalisation de l'administration et les services publics, pour plus de transparence et de redevabilité. La création d'un outil de contrôle de l'action publique permettant aux citoyens d'intéragir directement avec les décideurs. L'application de la loi électorale aux niveaux urbain, municipal et local. L'instauration des sièges réservés aux populations les moins représentées, à savoir les jeunes et les femmes, dans les élections locales et nationales.

Sur la paix, sécurité et prévention des conflits, ces jeunes préconisent la création des centres de réinsertion sociale pour les jeunes démobilisés des groupes armés et les jeunes exposés aux influences négatives. Ils veulent à ce que les jeunes et les femmes soient associés aux processus de décision et de règlement des conflits. Sans oublier, la lutte contre les stéréotypes, les discriminations et la propagation de rumeurs, en favorisant l'éducation civique à l'école.

En parlant de l'éducation, entrepreneuriat et emplois des Jeunes, le Dialogue Intergénérationnel conseille la création d'un programme d'échange universitaire en Afrique, semblable à Erasmus, pour favoriser la mobilité internationale des étudiants et une conscience panafricaine. "Rendre obligatoire les stages pour les étudiants ; organiser une campagne de redynamisation du Fonds de Promotion de l'Entrepreneuriat des jeunes", disent-ils.

Les jeunes congolais ont également pris des recommandations sur la culture, les sports et patrimoine. Mais aussi sur la santé, l'environnement et le développement durable où ils sollicitent l'instauration d'une taxe sur le plastique, devant permettre de financer un système de recyclage. Cette déclaration sera accompagnée d'une feuille de route qui viendra préciser les modalités pratiques d'application.

D'emblée, il sied de noter que le but de ce dialogue était de créer un cadre de concertation entre les jeunes et les décideurs pour l'implication de la jeunesse dans la gestion de la respublica. Ce haut cadre d'échanges va servir des cadres de réflexion sur la contribution des jeunes dans l'instauration de la paix et rétablissement de la sécurité à travers les activités de sensibilisation des jeunes à ne pas adhérer aux groupes armés ; l'implication des jeunes à l'instauration de l'Etat de droit et à la lutte contre la corruption à travers un mécanisme spécifique de monitoring des cas de corruption et éventuellement de dénonciation devant la justice par les ONG ; l'appui considérable aux œuvres de création des jeunes pour stimuler l'esprit créatif et renforcement des capacités des jeunes leaders dans l'encadrement des autres jeunes ; la mise en œuvre d'un plan agricole en faveur des jeunes pour créer une attraction des jeunes vers ce secteur porteur de croissance et créateur des richesses.

Les défenseurs de la charte africaine du Sénégal, Tunisie et du Congo Brazzaville ont participé à ces assises.