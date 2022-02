Congo-Kinshasa: Nonobstant plusieurs contraintes - CENI - La feuille de route et le calendrier réaménagé de l'élection des Gouverneurs officiellement dévoilés

C'est un petit pas pour la CENI, mais un grand pas pour l'avenir du Congo démocratique qui tient à tout prix à connaitre son quatrième cycle électoral.

Hier, jeudi 3 février 2022, la Commission électorale nationale indépendante (CENI), a dévoilé sa feuille de route ainsi que le calendrier réaménagé de l'élection des gouverneurs. Cet exercice a été effectué au siège de la centrale électorale, devant les différentes personnalités conviées à cet évènement, dont la présence notable des ambassadeurs et Chefs des missions diplomatiques, des responsables des partis et Regroupements politiques et partenaires techniques et financiers, ainsi que la Société civile et les confessions religieuses.

En effet, les grandes lignes de cette feuille de route qui annonce le début des échéances à venir, ont été présentées par le Président de la Centrale Électorale, Denis Kadima Kazadi. Ce dernier, dans son mot, a précisé qu'après l'organisation de 3 cycles électoraux, la CENI se trouve à la recherche d'une nouvelle identité, nouvelle vision, d'une nouvelle image de marque, de nouvelles valeurs et d'une crédibilité renouvelée en tant qu'Institution d'appui à la démocratie.

A l'en croire, cette feuille de route n'est pas à confondre avec le calendrier électoral qui sera publié ultérieurement. Il a révélé que dans son élaboration, les différentes contraintes ont été prises en considération notamment : les délais constitutionnels et légaux, considération financière, technique et sanitaire et les contraintes climatiques et sécuritaires.

Le numéro un de la centrale électorale a souligné que ladite feuille de route sera l'objet de mise à jour à l'issue de la tenue d'un cadre de concertation avec les différentes parties prenantes au processus électoral. Après ce mot de circonstance, Mme le Rapporteur de la CENI, Patricia Nseya, a procédé à la lecture de la décision de la CENI portant publication du calendrier réaménagé de l'élection des Gouverneurs et Vice-Gouverneurs.

Pour une première en RDC, la CENI associe le vote du Président de la République avec celui des Députés nationaux et provinciaux ainsi que celui des conseillers municipaux.

Inquiétude

Pour Denis Kadima, le possible retard dans l'adoption des lois essentielles au processus électoral à la session de mars 2022 aura certainement une incidence sur la mise en œuvre des opérations électorales. "Toujours dans la rubrique relative aux lois, l'incertitude sur les grandes options à lever dans le cadre des réformes électorales.

Vous pouvez imaginer si par exemple on optait pour le deuxième tour de l'élection présidentielle ça aura sans doute une incidence sur la feuille de route, ça aura aussi une incidence sur le budget des opérations, il en est de même pour les scrutins directs et indirects notamment, pour les gouverneurs, vice-gouverneurs et sénateurs. Il y a aussi la prise en compte du vote des Congolais vivant à l'étranger, tout ça une fois décidé ça pourra avoir sans doute une incidence sur cette feuille de route et bien entendu sur le calendrier qui suivra. Le retard dans l'adoption de la loi portant sur la répartition des sièges par circonscription électorale conformément au calendrier des élections pourrait aussi nous affecter ", a martelé Denis Kadima Kazadi.

Contraintes

En outre, la CENI a fait une analyse des risques. "Une analyse faite sans complaisance et nous avons identifié un certain nombre des contraintes qui pourraient affecter négativement la mise en œuvre de cette feuille de route. Il s'agit d'abord des contraintes politico-sécuritaires, le retard de l'appui des institutions de l'État dans l'accompagnement de la CENI peut entraver le processus électoral en cours. Il y a aussi l'insécurité dans certaines zones du territoire national, ça peut avoir une incidence sérieuse sur les opérations électorales notamment le déploiement du personnel et matériel ainsi que la collecte des données", a-t-il poursuivi.

Le Président Denis Kadima qui a remercié les participants d'avoir rehaussé de leur présence à ce grand événement, a réitéré l'engagement de la Centrale électorale à assister les autorités dans leur démarche d'avoir un recensement bien fait de la population, afin de permettre à la CENI d'organiser les élections crédibles, transparentes et apaisées dans le temps. Il a en même temps exprimé sa volonté de voir les élections se tenir dans le délai, mais tout en évoquant plusieurs contraintes notamment politiques, administratives, légales, sécuritaires, financières et sanitaires.