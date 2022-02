Afrique: CAN Cameroun 2021 - Sadio Mané - "Je suis très heureux surtout après avoir tout donné pour gagner... "

Sadio Mané et le Sénégal sont de nouveau en finale de la Coupe d'Afrique des nations (CAN), après celle de la dernière édition de 2019 en Egypte, perdue devant l'Algérie (0-1).

Les Lions de la Teranga se sont qualifiés en battant les Etalons du Burkina-Faso en demi-finales 3-1, mercredi 2 février, au stade Amadou Ahidjo, à Yaoundé. Une importante victoire, a indiqué la star de Liverpool, qui se dit heureux d'aller jouer une nouvelle fois la finale après avoir tout donné pour son équipe, a-t-il déclaré.

Un match fou, aux allures d'un véritable derby ouest-africain sanctionné par un score vierge (0-0) à la fin de la première période. Une première mi-temps marquée par deux actions tranchantes. Sur un élan offensif des Sénégalais, le défenseur Burkinabé Edgard Tapsoba concède une faute de main en pleine surface de réparation. L'arbitre brandit un carton jaune et sifflet penalty pour les Lions de la Téranga. Après recours au VAR, il se rend compte que c'est la balle qui est allée vers la main, et par conséquent, il n'y a pas pénalty. Il revient, il annule et le carton jaune contre Tapsoba. Vive la VAR.

A la reprise, le Sénégal déjà dominateur en termes d'occasions, va finalement réussir à ouvrir le score par Abdou Diallo (70ème) dans une balle de corner. Alors que le Burkina-Faso poussait sans relâche à la quête d'une égalisation, Sadio Mané va s'illustrer en bon meneur de troupes, pour faire une passe en or à Gueye (76ème) pour le deuxième but. Qu'à cela ne tienne, les Etalons sont restés dans le match allant jusqu'à réduire le score par Bertrin Traoré (82ème).

Parce que les Burkinabés commençaient à rêver une égalisation qui était d'ailleurs possible, Sadio Mané (87ème) encore et toujours lui, va enfin décider de tuer le match en inscrivant lui-même le troisième but. Score final 3 buts à 1, le Burkina-Faso éliminé.

Une troisième finale pour le Sénégal

Dans l'histoire de la CAN, le Sénégal s'est donc qualifié pour sa troisième finale, dont une deuxième consécutive. A la CAN Mali 2002, le Sénégal été arrivé en finale, avant d'être battu par le Cameroun aux tirs au but après un score nul vierge (0-0) aux prolongations. La deuxième finale en Egypte en 2019, les Lions de la Teranga avaient perdu devant les Fennecs d'Algérie 0-1. Pour cette troisième finale, l'adversaire sera soit l'Egypte, ou soit le fameux Cameroun de 2022.

Seulement, l'on note qu'en 2017, le Burkina-Faso et le Cameroun étaient placés dans le même groupe, et les Lions Indomptables avaient battu les Etalons en match d'ouverture du groupe. Les Burkinabés ont progressé et sont allés éliminer la Tunisie en quart de finales, et au finish le Cameroun a remporté le tournoi.

En 2021, c'est le même scénario. Le Cameroun et le Burkina-Faso placés dans le même groupe, ont débuté le tournoi par une victoire des Lions Indomptables. Les Etalons ont de nouveau progressé et sont allés éliminer la même Tunisie en quart de finales. Reste à voir si le Cameroun remportera de nouveau la CAN.

Ce qu'ils ont dit après le match:

Sadio Mané (capitaine des Lions de la Teranga ): " personnellement j'ai essayé de faire de mon mieux depuis le début du tournoi. Nous avons joué face à une bonne équipe du Burkina Faso qui n'a pas démérité. C'est pour nous une victoire importante pour aller jouer une nouvelle fois la finale. Je suis très heureux surtout après avoir tout donné pour gagner et se qualifier en finale ".

Kamou Malo (Sélectionneur du Burkina Faso): " ce que je peux retenir de l'aventure camerounaise c'est qu'elle a été belle. J'aurais aimé gagner ce soir face au Sénégal mais nous avons joué face à une bonne équipe du Sénégal, beaucoup plus athlétique et plus expérimentée. Nous n'allons pas baisser les bras de sitôt. Nous avons un dernier match à jouer pour la médaille de bronze et nous allons l'aborder de la plus belle des manières tout en espérant que notre aventure se terminera sur une belle note ".

Aliou Cissé (Sélectionneur du Sénégal): " ce fut un match très difficile face à une bonne équipe du Burkina Faso et notamment en première période. Il a fallu revoir notre plan en seconde mi-temps. Je tiens à féliciter l'entraîneur du Burkina Faso qui fait un très bon travail avec sa sélection. Je tiens également à féliciter mes joueurs qui ont réussi à mener l'équipe en finale du tournoi. Le football est ma passion et c'est ce qui me permet d'avancer avec la sélection. Nous ne sommes pas les meilleurs. Nous allons maintenant bien récupéré pour bien jouer notre finale. "

Ci-après, le palmarès de la CAN

-2019 : Algérie - Sénégal (1-0)

-2017 : Cameroun- Egypte (2-1)

-2015 : Côte d'Ivoire - Ghana (0-0, t.a.b. 9-8)

-2013 : Nigeria- Burkina Faso (1-0)

-2012 : Zambie - Côte d'Ivoire (0-0, t.a.b. 8-7)

-2010 : Egypte - Ghana (1-0)

-2008 : Egypte - Cameroun (1-0)

-2006 : Egypte - Côte d'Ivoire (0-0, t.a.b. 4-2)

-2004 : Tunisie - Maroc (2-1)

-2002 : Cameroun - Sénégal (0-0, t.a.b. 3-2)

-2000 : Cameroun - Nigeria (2-2, t.a.b. 4-3)

-1998 : Egypte - Afrique du Sud (2-0)

-1996 : Afrique du Sud - Tunisie (2-0)

-1994 : Nigeria - Zambie (2-1)

-1992 : Côte d'Ivoire - Ghana (0-0, t.a.b. 11-10)

-1990 : Algérie - Nigeria (1-0)

-1988 : Cameroun - Nigeria (1-0)

-1986 : Egypte - Cameroun (0-0, t.a.b. 5-4)

-1984 : Cameroun - Nigeria (3-1)

-1982 : Ghana - Libye (1-1, t.a.b. 7-6)

-1980 : Nigeria - Algérie (3-0)

-1978 : Ghana - Ouganda (2-0)

-1976 : Maroc

-1974 : RD Congo - Zambie (2-2 prol., 2-0 prol.)

-1972 : Congo - Mali (3-2)

-1970: Soudan - Ghana (1-0)

-1968 : RD Congo - Ghana (1-0)

-1965 : Ghana - Tunisie (3-2prol.)

-1963 : Ghana - Soudan (3-0)

-1962 : Éthiopie - Egypte (4-2prol.)

-1959 : Egypte

-1957 : Egypte - Éthiopie (4-0).