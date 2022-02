Congo-Kinshasa: Voici l'économie générale de la feuille de route de la CENI

Janvier 2022 - Février 2022 : plaidoyer et lobbying auprès d'autres institutions sur la feuille de route, l'opération de la cartographie des sites opérationnels, l'identification et enrôlement des électeurs ;

Février 2022 - février 2022 : cadres de concertation sur la feuille de route, les opérations de la cartographie des sites opérationnels et d'identification et enrôlement des électeurs ;

Février 2022 - Mars 2022 : sensibilisation électorale, vulgarisation des lois et communication publique sur la feuille de route et les opérations de la cartographie des sites opérationnels et de l'identification et enrôlement des électeurs ;

Octobre 2021 - Juin 2023 : Identification et enrôlement des électeurs : acquisition, production et déploiement du matériel, des documents et des outils ; collecte des données des électeurs ;

Juin 2023 - Juillet 2023 : préparation de l'avant-projet de la loi sur la répartition des sièges par circonscription et par type de scrutin, le suivi et de sa promulgation ;

Juillet 2023 - Août-2023 : cadres de concertation sur l'opération de réception et traitement des candidatures ;

Juillet 2023 - Septembre 2023 : sensibilisation électorale, vulgarisation des lois et communication publique sur l'opération de réception et traitement des candidatures ;

Juin 2023 - Septembre 2023 : réception et traitement des candidatures ;

Juin 2022 - Juin 2023 : acquisition, production et déploiement du matériel, des documents et des outils électoraux vers les sites de vote ;

Juillet 2023 - Août 2023 : cadres de concertation sur l'organisation des scrutins directs ;

Juillet 2023 - Janvier 2024 : sensibilisation électorale, vulgarisation des lois et communication publique sur les opérations de vote et dépouillement ;

Mai 2023 - Décembre 2023 : impression et affichage des listes électorales ;

Juin 2023 - Juillet 2023 : entretien du dispositif de transmission rapide des données ;

Juillet 2023 - Août 2023 : repérage des centres de vote et bureaux de vote et dépouillement ;

Janvier 2022 - Décembre 2023 : accréditations des témoins, des observateurs et des journalistes ;

Juillet 2023 - Décembre 2023 : recrutement et formation du personnel des opérations de vote et de dépouillement et de compilation ;

Novembre 2023 - Décembre 2023 : campagne électorale ;

Décembre 2023- Décembre 2023 : votes combinés du Président de la République, des députés nationaux, députés provinciaux et des conseillers commune, de secteur et de chefferie ;

Décembre 2023 - Mars 2024 : ramassage, agrégation et annonce des résultats provisoires des scrutins, contentieux des résultats électoraux et publication de résultats définitifs et cooptation des chefs coutumiers aux assemblées provinciales ;

Janvier 2024 - Janvier 2024 : cadres de concertation sur l'organisation des scrutins indirects des sénateurs et des conseillers urbains, des gouverneurs, bourgmestres et chefs de secteur ainsi que des maires ;

Janvier 2024 - Février 2024 : sensibilisation électorale, vulgarisation des lois et communication publique sur les scrutins indirects ;

Janvier 2024 - Mars 2024 : réception et traitement des candidatures ;

Février 2024 - Février 2024 : campagne et Vote des sénateurs et des conseillers urbains ;

Février 2024 - Mars 2024 : campagne et vote des gouverneurs, bourgmestres et chefs de secteur ;

Mars 2024 - Mars 2024 : campagne et vote des maires.