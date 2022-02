Afrique: Médias-MENA - La science dans les médias au cœur d'un programme de formation dans la région MENA

Tunis — Une formation sur la thématique " Médias et science dans la région MENA ", sera organisée, au Caire, du 20 au 27 mars 2022 et s'adresse aux journalistes d'Égypte, de Libye, du Soudan et du Yémen.

Initiative de l'Institut allemand " Goethe-Institut ", soutenu par le ministère fédéral allemand des Affaires étrangères, cette même formation aura lieu pour une deuxième fois, en mai et juillet 2022 à Tunis et Beyrouth (Liban), et s'adressera exclusivement aux journalistes des pays suivants de la région MENA : Algérie, Irak, Jordanie, Liban, Mauritanie, Maroc et Tunisie.

L'objectif est, selon Goethe Institut, de renforcer l'accès des médias modernes aux connaissances scientifiques.

Les participants aux sessions de formation auront l'opportunité de pratiquer un journalisme scientifique réputé et accessible et de centrer des sujets socialement pertinents dans les médias imprimés et en ligne grand public.

" Cela favorise la diversité des sujets et des journalistes dans le monde des médias et aide à engager les populations dans des débats sociaux et un dialogue significatif. Un journalisme proche des gens dans sa pratique et basé sur des recherches scientifiques précises peut aider à lutter contre la montée des fausses informations et pourrait susciter un intérêt généralisé pour la science ".

En plus de trois ateliers de base et de quatre ateliers numériques approfondis, le projet de Goethe Institut comprend également cette année un programme de mentorat et une série de discussions d'experts numériques.

Les formations sont éligibles à des journalistes d'un minimum de 3 ans d'expérience, travaillant dans un média imprimé ou en ligne. Ceux-ci devraient avoir une bonne maitrise des langues arabe et anglais.