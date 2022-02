Maroc: AGR rehausse ses prévisions de la paire USD/MAD

Attijari Global Research (AGR) a revu à la hausse ses prévisions de la paire USD/MAD sur 1, 2 et 3 mois et ce, compte tenu des conditions de liquidité du dirham.

Comparativement au cours spot actuel, la monnaie nationale ressort en appréciation face au dollar américain à horizons 1, 2 et 3 mois, indique AGR dans une récente note "MAD Insight-Currencies" relative à la semaine allant du 21 au 28 janvier, ajoutant que face à l'euro, le dirham devrait se déprécier sur les mêmes horizons.

Le dirham s'apprécierait de 0,4%, 0,6% et 0,6% sur 1, 2 et 3 mois. La parité USD/MAD devrait atteindre 9,39, 9,37 et 9,37 à horizons 1, 2 et 3 mois contre un cours spot de 9,43, rapporte la MAP.

Face à l'euro, le dirham se déprécierait de 0,2% sur 1 mois et se maintiendrait stable à horizon 2 et 3 mois. La parité EUR/MAD atteindrait 10,52, 10,50 et 10,50 à horizons 1, 2 et 3 mois.

La note fait en outre ressortir que le dirham s'est déprécié sensiblement au cours de cette semaine face au Dollar, ajoutant que la parité USD/MAD s'est établie à 9,43, soit une performance hebdomadaire de +1,57%.

Les spreads de liquidité sur le marché local s'élèvent à des plus hauts depuis février 2021, soit à -3,5%, en hausse de 43 points de base (pbs) par rapport à une semaine auparavant.

La position des changes des banques demeure, quant à elle, déficitaire à plus de -4,7 MMDH en moyenne hebdomadaire, soit à des plus bas depuis mars 2020, souligne la note, faisant savoir que le taux de change USD/MAD a bénéficié d'un double effet positif panier/liquidité de +1,12% et de +0,45% respectivement cette semaine.

"L'appréciation du Dollar sur le marché des changes continue d'alimenter une forte volatilité des devises. A l'origine, la divergence des politiques monétaires de la Fed et de la Banque centrale européenne (BCE) face à l'inflation", indique AGR, recommandant aux exportateurs de poursuivre leurs stratégies de couverture de leurs opérations en dollar et ce, sur des horizons à plus court terme.