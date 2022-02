Maroc: Badiaa Radi, présidente de la Ligue des écrivaines du Maroc

Suite au décès de l'écrivaine, poétesse et présidente de la ligue des écrivaines du Maroc, Aziza Yahdih Omar, les membres du bureau de cette Ligue ont tenu une réunion urgente mercredi 2 février au siège du Club de la presse à Rabat, en présence de Badiaa Radi, présidente de la Ligue par intérim, Khatiba Moundib, présidente du conseil d'administration, et des deux conseillères du Conseil des sages Zahra Azz et Latifa Slimani Gherras.

En vertu de l'article 18 des statuts de la Ligue, et conformément à la formation du bureau exécutif issu des résultats du premier Congrès national tenu les 10, 11 et 12 janvier 2020 dans les villes de Mohammedia et Rabat, il a été décidé par l'ensemble des participants, les membres du bureau exécutif, la présidente du conseil d'administration et les deux conseillères du Conseil des sages, de former un bureau chargé de gérer la phase transitoire de la Ligue des écrivaines du Maroc jusqu'à la tenue du congrès national dans les délais prévus. Et c'est Badiaa Radi qui a été désignée pour diriger la Ligue durant cette phase transitoire.

Il a également été convenu de constituer un comité au sein du bureau exécutif pour assurer le suivi et la gestion du dossier du "Prix de l'écrivaine maghrébine" lancé par la Ligue des écrivaines du Maroc le 29 juillet 2021. Ce comité est composé de Khatiba Moundib, Latifa Slimani Gherras, Meriem Demnouti et Khadija El Kourchi.

En plus, il a été décidé de constituer un comité chargé d'organiser une cérémonie d'hommage à la mémoire de la défunte, fondatrice et présidente de la Ligue des écrivaines du Maroc, Aziza Yahdih Omar.