Madagascar: Lutte contre Covid-19 - Mada'Aides au secours des élèves des écoles publiques

La lutte contre la Covid-19 à Mahajanga est devenue une priorité pour différentes associations et organisations non gouvernementales. Dans cette optique, l'Association humanitaire Mada'Aides a procédé à la distribution officielle d'équipements de protection aux à l'école primaire publique (EPP) de Fiofio, mercredi.

Au total, mille six cents masques cent cartons de savon pour le lavage des mains ont été remis aux autorités et responsables de l'éducation. Ce don arrive à point nommé face à l'augmentation du taux de positivité de Covid-19 à Mahajanga. La majorité des élèves n'ont pas également les moyens de se procurer des masques. Plus de cinq mille flyers pour l'apprentissage du lavage des mains ont été également remis aux responsables. Des animatrices ont fait durant la cérémonie officielle, suivies des élèves invités à en faire autant.

" Ces prospectus seront répartis dans toutes les EPP de Mahajanga afin de leur apprendre à laver les mains au savon pour empêcher la transmission de Covid-19. Des masques seront aussi distribués aux élèves des autres EPP et la même séance d'apprentissage sera répétée ", explique le représentant de Mada'Aides.

Ce n'est pas la première fois que des séances de lavage de mains sont enseignées aux élèves à Mahajanga. Il reste à cultiver l'habitude et le reflexe de ce geste. Le suivi est aussi une étape importante car les élèves ont tendance à minimiser l'importance des gestes barrières. Aussi n'est-il pas étonnant de voir des écoliers, collégiens et même lycéens sans masques et ne respectant pas les mesures sanitaires.

La première action de Mada'Aides dans la région Boeny remonte en septembre 2021, à laquelle une machine à forage d'eau est remise au gouverneur pour l'adduction en potable dans les communes affectées.