Cote d'Ivoire: Fonction publique / Pour trouver une solution à leur plateforme revendicative, la ministre Anne Ouloto négocie une nouvelle trêve sociale

Sa méthodologie de travail et son approche sont appréciées par les faitières de la Fonction Publique.

Elles l'ont d'ailleurs vivement félicité hier jeudi 03 Février lors d'une rencontre au 20ème étage de l'immeuble Sciam au Plateau pour ses différentes réformes engagées au Ministère de la Fonction Publique et de la Modernisation de l'Administration. Et ce, en présence des ministres de l' Education Nationale et de l'Alphabétisation et de l'Enseignement Technique de la Formation Professionnelle et de l'Apprentissage, respectivement le PrMariatou Koné et Dr N'guessan Koffi. L'objectif essentiel de cette rencontre avec les syndicats est la réception du document bilan des deux protocoles d'Accord signés le 17 Août 2017 et celui de la nouvelle plateforme revendicative des fonctionnaires. La ministre de la Fonction Publique, Anne Désirée Ouloto s'est réjouie de l'accalmie du front social. Elle a également engagé tous les syndicats et centrales syndicales à maintenir ce climat social apaisé.

" Car , avec la trêve sociale , le Gouvernement a d'importants projets pour les populations. Nous devons préserver cette paix sociale et aller à une autre trêve, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne ", a-t-elle affirmé. Rassurant ainsi les syndicats que les préoccupations ( sujets) contenues dans la plateforme revendicatif seront débattues à l'effet d'y apporter des solutions. La Ministre Anne Désirée Ouloto a annoncé qu'il y aura des rencontres sectorielles avec des membres du gouvernement dans ce mois de février dans les différents ministères techniques et celui de la Fonction publique sur la base des formulations déjà reçues. Une fois le document enrichi a -t-elle poursuivi, la mise en commun sera faite à la première quinzaine du mois de mars 2022 au ministère de la Fonction publique.

De telle sorte qu'à la fin du mois de mars prochain, le document final puisse être présenté à l'ensemble des faîtières et organisations de fonctionnaires. C'est après cette étape, a relevé la ministre, qu'il sera transmis au Premier ministre, Patrick Achi et à tous les membres du gouvernement. " A partir de mars 2022, le chef du Gouvernement pourra organiser des rencontres de dialogue, des discussions d'échanges afin d'aboutir à la signature de la nouvelle trêve sociale " a-t-elle indiqué.

Pour sa part, le porte -parole des faitières, le Secrétaire général de la centrale Dignité, Bli Blé David a exprimé sa reconnaissance au Gouvernement ivoirienet au Président Alassane Ouattara pour cette initiative en vue d'apaiser le climat social dans l'Administration publique. Mais bien avant le président du Dialogue social de la Fonction Publique, le Pr Flavien Traoré a remis le bilan des protocoles d'accord du 17 Août 2017 et la nouvelle plateforme revendicative au ministre Anne Désirée Ouloto. Il a jugé le bilan des protocoles d'accord d'Août 2017 positif.