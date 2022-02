Cote d'Ivoire: 4e pont d'Abidjan - Amédé Koffi Kouakou s'assure du " respect " du délai de livraison de l'ouvrage

C'est un projet qui tient à cœur au gouvernement. Le ministre del'Equipement et de l'Entretien routier, Amedé Koffi Kouakou a visité,ce jeudi 3 février, le chantier du 4e pont d'Abidjan qui doit relier les communes de Yopougon, Attécoubé et d'Adjamé. Amedé Koffi Kouakou a, lors de cette visite sur le terrain, signifiéà l'entreprise chargée des travaux que c'est un projet " extrêmement "important pour la ville d'Abidjan.

Aussi a-t-ilinsistéauprès d'elle sur le " respect " du délai de livraison de cetimportant chantier au cœur de la ville d'Abidjan. Le ministre de l'Equipement et de l'Entretien routier a échangé avec les responsables del'entreprise sur la question de la sûreté sur le chantier compte tenud'" incidents " enregistrés sur ce chantier ayant entrainé mortd'homme. " Nous sommes venus demander à l'entreprise de prendre toutes les dispositions pour ne plus qu'il yait d'accident, pour ne plus qu'il y ait de morts sur ce chantier ", a indiqué le ministre AmedéKouakou qui était accompagné des ministres Laurent Tchagba et Danho Paulin, respectivement député et députémaire de lacommune d'Attécoubé et du maire d'Adjamé, Soumahoro Farikou.

Il a poursuivi en précisant que les partenaires techniques etfinanciers sont également très " sensibles " à cette question et peuventdemander l'arrêt des travaux comme c'est le cas sur le chantier del'échangeur de Gesco où un incident est survenu le 5 janvier dernier,occasionnant un mort et huit (08) blessés. " Nous voulons vraiment rassurer nos partenaires techniques etfinanciers notamment la BAD pour leur dire que l'Etat a pris sesresponsabilités. Qu'ils nous fassent confiance ", a-t-il lancé. RAHOUL SAINFORT