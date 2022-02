Cote d'Ivoire: Paiement du stock des arriérés - Comment le Président Ouattara a soulagé les fonctionnaires

Ce n'était pas leur revendication essentielle. Mais elle a été satisfaite par le Président de la République, Alassane Ouattara. Et ce, au nom de la préservation de la paix sociale.

Il s'agit du paiement du stock des arriérés (SDA) liés aux mesures actées par le gouvernement ivoirien en 2009, estimé à 249,6 milliards de FCFA. Ce montant faramineux a fait l'objet d'un protocole d'accord entre le gouvernement ivoirien et les différents syndicats de la Fonction publique le 17 août 2017 avec le Premier ministre d'alors, feu Amadou Gon Coulibaly, pour son apurement sur une période de huit ans. Ce protocole d'accord indique que 70 % du montant du stock des arriérés seront payés à partir de 2018- 2022 sur cinq ans.

Soit 34,4 milliards de FCFA par an et les 30 % restants seront étalés sur la période 2023- 2025 pour une incidence financière de 24,96 milliards de FCFA. Le paiement a démarré à la fin du mois de janvier 2018 à la grande satisfaction des fonctionnaires et agents de l'Etat.

Pour faciliter les choses aux fonctionnaires, les organisations syndicales ont proposé à la Direction générale de la Solde d'établir à chaque début d'année un chronogramme de paiement en fonction des numéros matricule. Chose qui a été acceptée par cette direction. Et depuis près de trois ans, à la deuxième semaine du mois de janvier le chronogramme est mis à la disposition de l'ensemble des faitières des fonctionnaires. Les paiements qui prennent également en compte les retraités se passent sans grincement de dents. Pour la cinquième année de paiement (2022) , le chronogramme est déjà établi.

Les fonctionnaires en activité et à la retraite ont déjà commencé à percevoir leur dû dans les différentes banques du pays. Pour cette année, il est prévu le paiement intégral pour les retraités, les ayants - cause et les bénéficiaires qui sont à leur cinquième et dernière tranche. Soit un effectif de 38.854 fonctionnaires. Il est bon de noter qu'à la fin du mois de janvier 2022, ce sont 1.437 personnes dont 632 retraités dont le dernier matricule est 139980Y et 805 fonctionnaires en activité ayant pour dernier matricule 142527 Q qui percevront leur dû.

Pour fin février 2022, ce sont 791 retraités dont le dernier matricule est 165515K et 3700 fonctionnaires en activité ayant pour dernier matricule 208775T qui passeront à la caisse. Pour ce qui est de fin mars, ce sera le tour de la dernière vague de retraités dont le nombre est 713. 3744 fonctionnaires en activité percevront leur argent. Pour le président de la Plateforme nationale des organisations professionnelles du secteur public, Zadi Gnagna Théodore, ce chronogramme respecte les principes de base qui ont guidé les paiements précédents.

A savoir l'antériorité du matricule, la majoration de 10 % du montant payés en 2021 pour les bénéficiaires à 8 tranches et qui concerne 17.480 personnes. Le président de la Plateforme se dit reconnaissant au gouvernement ivoirien et au chef de l'Etat, Alassane Ouattara, pour le paiement de ce stock des arriérés qui permet d'améliorer les conditions de vie des fonctionnaires de Côte d'Ivoire. " Nous rendons un vibrant hommage à l'ex-Premier ministre, feu Amadou Gon Coulibaly, avec qui nous avons mené toutes les négociations " a relevé Zadi Gnagnan que nous avons joint au téléphone. Selon lui, sur les 130.000 fonctionnaires bénéficiaires de ce SDA, soit 80 % de l'effectif global de la Fonction publique.

Sur cet effectif, plus de 70.000 ont été déjà payés. Cela, pour un montant de plus 170 milliards de FCFA. Il reste 58.470 fonctionnaires à payer. Audelà du stock des arriérés qui cristallisaient les passions, le gouvernement a accédé à toutes les revendications à lui portées en 2017. Il s'agit entre autres du reversement des précomptes aux syndicats, l'amélioration de l'ordonnance n'2012 -303 du 04 avril 2012 portant organisation des régimes de pension de retraite gérés par l'IPS-CGRAE.

Sur ce point , le gouvernement a décidé du rétablissement du capital décès ,soit 12 mois de salaire, du rétablissement des allocations familiales et du rétablissement de majoration pour famille nombreuse avec la prise en compte d'un nombre d'enfant maximum de 6 enfants de 16 à 21 ans et la jouissance immédiate de la pension de réversion sans condition.

A cela s'ajoute la revalorisation indiciaire de 150 points indice pour les emplois ne bénéficiant pas d'une grille particulière pour un montant de 21 milliards de FCFA, l'intégration de 1800 agents journaliers du secteur public à la Fonction publique. Le déblocage des salaires est également intervenu en 2016, ainsi que la reprise des avancements indiciaires chaque deux (02) ans.

Le moins qu'on puisse dire c'est que le Président Alassane Ouattara a démontré qu'il est disposé à travailler pour améliorer les conditions de vie des fonctionnaires.