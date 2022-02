Cote d'Ivoire: Addis-Abeba - 35ème session ordinaire de la Conférence des chefs d'Etat

Kandia Camara annonce Alassane Ouattara au sommet

La 35ème session de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement se tiendra au siège de l'Union Africaine à AddisAbeba, en Ethiopie du 5 au 6 février 2022.

La ministre d'État, Kandia Camara, ministre des Affaires Etrangères, cheffe de la délégation ministérielle ivoirienne, est présente dans la capitale éthiopienne depuis le lundi 31 janvier dernier en vue de préparer activement l'arrivée du Président Alassane Ouattara. A la tête de la délégation ministérielle composée du ministre d'État Kouassi Adjoumani, de la ministre du Plan et du développement, Kaba Nialé, et du ministre délégué Alcide Djédjé, la ministre d'État, Kandia Camara a tenu une séance préparatoire des travaux le mardi 1er février 2022, en compagnie du corps diplomatique et des experts ivoiriens des questions qui seront abordées lors des travaux.

A cette séance de travail, tous les dossiers techniques ont donc été planifiés en vue d'une excellente participation de la Côte d'Ivoire qui sera représentée à un haut niveau à ce sommet par son président de la République, Alassane Ouattara. La Côte d'Ivoire, 11ème contributeur au budget de l'organisation africaine, voudra bien utiliser cette tribune pour donner sa position sur la gestion des finances de l'Union africaine. Tout aussi, le Président Ouattara saisira cette occasion pour réitérer le point de vue de son pays sur les différentes crises qui secouent les pays de sous-région ouest-africaine.

Le chef d'Etat ivoirien pourra par ailleurs intervenir sur la ratification du protocole de la Cedeao sur la lutte contre la corruption qui met à mal l'économie des pays africains et réaffirmer sa détermination à se conformer aux textes communautaires et à renforcer son dispositif juridique pour mieux prévenir et combattre ce fléau dans son pays.

Par ailleurs, à l'issue du rapport sur la pandémie de la Covid-19 présentant une évaluation actualisée de l'impact socioéconomique de la pandémie sur l'Afrique, l'occasion sera donnée à la cheffe de la diplomatie ivoirienne Kandia Camara pour partager à la tribune de l'UA, l'expérience de la Côte d'Ivoire en matière de résilience économique.