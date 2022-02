Cote d'Ivoire: Construction d'abattoirs industriels de volaille - La première pierre de l'unité du village de Bonn posée

La cérémonie s'est déroulée le jeudi 3 février, en présence du ministre-gouverneur du district autonome des lagunes, Vincent Lohoues Esso.

La première pierre de l'abattoir industriel de volaille du village de Bonn, dans la sous-préfecture de Dabou a été effectivement posée, le jeudi 3 février 2022, dans une liesse populaire. Cet abattoir qui sera bâti sur une superficie de 2 hectares et dont les travaux de construction vont durer 24 mois, s'inscrit dans le Programme de construction d'abattoirs industriels de volaille en Côte d'Ivoire (Pav-Ci).

Sept localités ont été retenues pour abriter ces abattoirs industriels de volaille, à savoir Korhogo, Bondoukou, Man, Tiébissou, Daloa, Azaguié et Bonn, pour un coût total de 18,748 milliards de FCfa.

Le ministre-gouverneur, Vincent Lohoues Esso, a félicité le ministre des Ressources animales et Halieutiques, Sidi Tiémoko Touré, pour avoir initié ce projet novateur et pertinent afin de couvrir les besoins nationaux en viande de volaille. " Nous sommes d'autant plus heureux que le district autonome des lagunes abrite trois des abattoirs industriels sur les sept prévus au niveau national, précisément dans les localités de Taabo, d'Azaguié et de Dabou ", s'est-il réjoui.

Pour lui, c'est le signe fort de l'engagement du Chef de l'Etat, Alassane Ouattara, de contribuer au développement durable et harmonieux des districts autonomes du pays. " La construction de ces abattoirs industriels d'une capacité journalière 30 000 volailles chacun, va créer un cercle vertueux pour l'ensemble des chaînes de valeur agricole dans les différentes localités bénéficiaires au profit prioritairement des jeunes et des femmes ", a poursuivi le ministre-gouverneur.

C'est pourquoi il invite les populations en général et celles de Bonn en particulier à saisir cette opportunité qui leur est offerte. Avant de promettre d'accompagner et de soutenir la réussite de ce projet.

Le directeur de cabinet, Zoumana Méité, représentant le ministre des Ressources animales et Halieutiques, Sidi Touré, s'est félicité de cet important projet qui aura un impact positif sur les conditions de vie des populations et sur l'économie ivoirienne.

C'est pourquoi il loue la claire vision du Président de la République, Alassane Ouattara, qui a promis une industrialisation accélérée et proche des populations rurales. Il remercie également le Premier ministre Patrick Achi qui, en dépit de ses nombreuses charges, assure et rassure. " Son soutien à notre ministère nous permet de conduire sereinement tous ces chantiers et ces projets pour des lendemains meilleurs pour la sécurisation et l'approvisionnement de nos populations en matière de produits animaux et halieutiques ", a déclaré Zoumana Méité.

Pour lui, ce projet vise à garantir la sécurité alimentaire en matière de protéines animales de qualité et la création d'emplois dans le cadre général de lutte contre la pauvreté, la faim en vue de permettre au pays d'être solidaire sur la base d'une croissance vigoureuse et soutenue. " C'est dans ce cadre que s'inscrit spécifiquement pour la filière avicole, le Plan stratégique de relance de l'aviculture deuxième génération duquel est né le projet des abattoirs industriels de volaille ", a précisé l'émissaire de Sidi Touré. Ce projet, dit-il, est une initiative mûrie dans un cadre de partenariat public-privé.

A l'en croire, ce projet prend toute sa place dans le processus de développement de l'aviculture ivoirienne, notamment le Plan stratégique de relance de l'agriculture (Psra 2) qui projette une production de qualité d'au moins 200 000 tonnes de volaille à l'horizon 2030. Ce projet vise l'amélioration, la compétitivité des produits avicoles locaux par la modernisation du circuit de commercialisation des poussins, des poulets.

Selon lui, cette infrastructure ultra-moderne fera la fierté des populations de Bonn et celles environnantes. Car elle permettra de garantir la commercialisation des produits d'élevage d'une part, et d'en assurer leur qualité sanitaire et hygiénique d'autre part, tout en améliorant le revenu des aviculteurs. Zoumana Méité a invité les populations à adhérer pleinement à ce projet.

Samuele Porsia, chef de projet développement Afrique subsaharienne de l'Agence pour la promotion de l'internationalisation des entreprises italiennes, représentant l'ambassadeur d'Italie et Andrea Rossi, représentant le partenaire technique, ont tous les deux félicité les initiateurs de ce projet. Pour eux, c'est le signe de la vitalité des relations entre la Côte d'Ivoire et l'Italie.

Le président du conseil régional des Grands Ponts, Sess E. Daniel, a remercié le gouvernement pour cette initiative. Car cela vient renforcer la confiance entre les producteurs et les consommateurs, et surtout favoriser le développement de la filière volaille.

Le coordonnateur du Programme d'appui à la production avicole en Côte d'Ivoire (Papan-Ci), Dr Essoh Franck Aimé, a souligné que tous les abattoirs seront équipés de technologies de ressuage, de surgélation et de stockage sur une longue durée.

Selon Dr Essoh, les sept abattoirs répartis sur l'ensemble du territoire national vont acheter et traiter 55 millions de volailles par an, ce qui représente actuellement un peu plus de 73% des capacités de production des poussins. Ils vont ainsi pouvoir produire plus de 70 000 tonnes de viande de volaille. Les produits primaires qui sortiront de ces abattoirs se présenteront sous deux formes, à savoir le poulet entier et les découpes appeléés particules ou morceaux.

Poursuivant, Dr Essoh Franck Aimé a fait savoir que le Pav-Ci prévoit la création de plus de 1000 emplois directs.

A noter qu'avant le village de Bonn, le directeur de cabinet du ministre des Ressources animales et Halieutiques, Zoumana Méité, a procédé dans la matinée du jeudi 3 février, à la pose de la première pierre de l'abattoir industriel de volaille d'Azaguié. Cette unité sera bâtie sur une superficie de plus de 3 hectares et les travaux vont également durer 24 mois.