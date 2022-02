Afrique de l'Ouest: Coopération - L'UEMOA salue l'engagement de la Côte d'Ivoire dans la mise en œuvre des réformes communautaires

Le Président de la Commission de l'Union Economique et Monétaire Ouest-Africaine (UEMOA), Abdoulaye Diop, a félicité le 3 février 2022 à Abidjan, les autorités ivoiriennes pour leur clairvoyance et engagement dans la mise en œuvre des politiques économiques qui favorisent des progrès importants au sein de cet espace économique.

C'était lors d'une restitution au Premier Ministre ivoirien, Patrick Achi, des travaux de la 7ème Revue annuelle des réformes, politiques, programmes et projets communautaires de l'institution. Sur 116 réformes et politiques qui ont été évaluées en 2021, la revue a révélé un taux moyen de mise en œuvre de 82,6%, contre 82,1% en 2020.

" La Revue est un exercice d'évaluation faite en relation avec l'administration ivoirienne. Il en ressort que la Côte d'Ivoire est un pays performant, avec un taux global d'exécution de plus de 82,6%. Ce qui rend ces résultats plus importants, c'est qu'ils ont été obtenus dans des domaines clés de l'intégration, notamment la gouvernance économique et la convergence ", a déclaré Abdoulaye Diop.

Le Président de la Commission de l'UEMOA a indiqué que son institution attend des efforts supplémentaires relatifs à la libre circulation des personnes, au droit d'établissement de certaines professions libérales, etc. Pour les secteurs comme les transports, la santé et l'enseignement supérieur, Abdoulaye Diop s'est réjoui des engagements forts qui ont été pris pour l'atteinte des objectifs fixés pour la prochaine Revue.

En réponse, Patrick Achi a assuré que le gouvernement a pris bonne note des conclusions et recommandations. Et qu'elles feront l'objet d'un suivi attentif, en vue du renforcement de l'intégration sous-régionale. " Je voudrais vous assurer de l'engagement du gouvernement dans le cadre de la mise en œuvre du projet de société " Une Côte d'Ivoire Solidaire " du Président de la République Alassane Ouattara, à poursuivre nos efforts, afin d'atteindre tous nos objectifs de développement économique et social ", a conclu le Chef du gouvernement.