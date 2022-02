Ile Maurice: À la "House of Lords" - Pas de nationalité britannique aux Chagossiens malgré l'appui de "noble lords"

Lords said nay. Dix lords et ladies ont plaidé en faveur de la cause chagossienne à la House of Lords, le 27 janvier dernier. Ce jour-là, Ruth Lister, baronne Lister of Burtersett, a proposé un amendement au Nationality and Borders Bill. L'objectif : permettre aux Chagossiens et leurs descendants d'avoir la nationalité britannique sous certaines conditions. Cela sans payer des frais administratifs jugés exorbitants.

Mais le vibrant plaidoyer n'a pas eu l'effet escompté. Suivant les 10 interventions de ses pairs, Susan Williams, baronne Williams of Trafford, ministre de l'Intérieur, a donné une réponse en demi-teinte. Elle a d'abord rappelé que le projet de loi Nationality and Borders Bill prévoit d'étendre le droit à la citoyenneté britannique aux "Chagossiens de la seconde génération qui n'ont pu obtenir la nationalité britannique à travers leur mère ou leur père qui n'étaient pas mariés, cela à cause d'une discrimination dans la loi concernant la citoyenneté."

Cependant, la baronne Williams of Trafford s'est alignée sur l'argument déjà avancé par le ministre de l'Immigration britannique, Kevin Foster. Selon elle, l'amendement proposé est contraire aux principes de la nationalité britannique, nationalité qui n'est pas transmise à la seconde génération et aux générations suivantes, qui sont nées et installées en dehors du Royaume-Uni et de ses territoires. L'amendement a donc été retiré.

Le vibrant plaidoyer

La co-auteure de l'amendement en faveur des Chagossiens, Ruth Lister, baronne Lister of Burtersett, a affirmé qu'à "cause de lois injustes, beaucoup sont dans la clandestinité. Des enfants ont déjà et continuent d'être déportés. Des familles sont brisées, des communautés sont divisées quand certains membres ont accès à la citoyenneté britannique mais d'autres non. Cela a aggravé le traumatisme associé à l'exil. Ne pas avoir accès à la citoyenneté a créé un sentiment d'insécurité et a compliqué l'intégration des Chagossiens dans la communauté, là où ils vivent".

Elle a souligné qu'il ne "faut pas confondre le droit à la nationalité avec le droit de retour dans l'archipel". L'amendement proposé ne concernait pas la question du droit de retour.

Soutien des pairs

Suivant le discours de Lady Lister of Burtersett, neuf lords et ladies ont pris la parole. Citons Lady Ludford qui a co-signé l'amendement. Dans son discours, elle a mentionné le document de Philippe Sands QC, Chagos : The Last British Colony in Africa - A Short History of Colonialism, a Modern Crime Against Humanity. Document qu'elle a déposé à la House of Lords.

Pour sa part, la baronne Whitaker, la vice-présidente du All-Party Parliamentary Group on the Chagos Islands, a rappelé qu'en 1965, à la suite des accords de Lancaster House, la GrandeBretagne et les Américains ont dit qu'ils sont d'accord pour rendre ce territoire "à Maurice quand ils ne seront plus requis pour des besoins militaires". La baronne Whitaker a souligné que "the outer islands are not part of the defence framework".

Lord Horam, lui aussi membre du All-Party Parliamentary Group on the Chagos Islands, a déclaré: "I have great sympathy for their position." Si, pour sa part, la baronne Altmann a concédé que "I was not familiar with this issue until it was brought to my attention", elle a cité le cas de "Jean Paul Delacroix né en 1968, l'aîné de sa famille". La loi - British Overseas Territories Act 2002 - accorde la citoyenneté britannique aux Chagossiens nés entre 1969 et 1982. "À 64 ans, Jean Paul Delacroix ne peut pas obtenir la citoyenneté britannique, alors que ses frères et sœurs le peuvent. Il est en situation irrégulière et ne peut pas travailler pour subvenir à ses besoins."

Toute une campagne a été menée auprès des pairs par plusieurs associations et ONG. Dans son discours, Lady Lister of Burtersett a d'ailleurs cité Rosy Lévêque de BOTC Citizenship Campaign et la plateforme Chagossian Voices.

Tentative de "compromis"

La House of Commons ayant demandé un "compromis", dans l'amendement proposé, il avait pris la forme d'un délai aux descendants de Chagossiens pour demander la nationalité britannique. C'est-à-dire une période de cinq ans accordée aux Chagossiens et à leurs descendants âgés de 18 ans et plus, pour se faire inscrire, à partir de l'entrée en vigueur éventuelle de l'amendement.

Dans le cas de ceux ayant moins de 18 ans, l'amendement proposait un délai pour demander la nationalité britannique étendu jusqu'à leur 23e anniversaire. Mais l'amendement a été retiré.

"The other place"

Dans le système parlementaire britannique, un projet de loi passe par les trois lectures et l'examen en comité à la House of Commons, avant de passer par le même processus à la House of Lords. Les lords peuvent proposer des amendements aux Commons. Si c'est le cas, le projet de loi revient devant la House of Commons.

Lors des débats à la House of Lords, les intervenants font référence à la House of Commons comme étant "the other place".

Dans le cas de l'amendement pour accorder la citoyenneté britannique aux descendants de Chagossiens, Lady Burtersett n'a pas mâché ses mots concernant la posture adoptée dans "the other place". Elle a noté que malgré l'expression de certains soutiens à la cause chagossienne, "what looked like a halfopened door was slammed shut", par le ministre de l'Immigration Kevin Forster, à la House of Commons. Le député conservateur Henry Smith y avait proposé un amendement en faveur des Chagossiens, amendement rejeté après le vote des députés : 245 pour, 309 contre.

Citoyenneté britannique pour enfants : Coûts exorbitants

Une députée travailliste, Bell Ribeiro-Addy, vient à nouveau d'attirer l'attention du Premier ministre britannique sur le coût administratif exorbitant pour qu'un enfant obtienne le passeport britannique. Selon elle, ces frais sont passés de £ 35 en 1983 (environ Rs 2 070) à £1 012 en 2020 (environ Rs 59 862). Décortiquant ces frais, la députée indique que £ 372 (environ Rs 22 155) sont pour les frais administratifs proprement dits alors que les £ 640 restants (environ Rs 38 117) sont du "pur profit". Dans son courrier au Premier ministre britannique, daté du 24 janvier 2022, cette députée travailliste lui rappelle que depuis qu'elle avait attiré l'attention sur cette question il y a un an, le 3 février 2021, la Cour d'appel à Londres "a jugé que les frais de £1 012 sont illégaux".

Chagossiens en Angleterre : Combien sont-ils ?

Lady Lister of Burtersett a donné des chiffres à la House of Lords le 27 janvier dernier. Elle a indiqué qu'environ "4 000 Chagossiens et leurs descendants" vivent en Angleterre. Elle a ajouté que, jusqu'à présent, BIOT Citizens a identifié "500 descendants".