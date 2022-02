Sénégal: Bourse - Nette remontée des transactions à la BRVM en fin de semaine

Les transactions enregistrées au niveau de la Bourse Régionale des Valeurs Mobilières (BRVM) ont connu une nette remontée à l'issue de la séance de cotation du vendredi 4 février 2022 avec plus d'un milliard de FCFA.

La valeur totale de ces transactions s'est en effet établi à 1,223 milliard de FCFA contre 785,885 millions de FCFA la veille. Entre le 2 février et le 4 février 2022, ces transactions ont augmenté de 807,219millions de FCFA. Cela témoigne du degré de confiance des investisseurs au marché boursier.

La capitalisation boursière du marché des actions a enregistré une baisse de 20,94 milliards de FCFA à 6113,228milliards de FCFA contre 6134,168 milliards de FCFA la veille.

Celle du marché des obligations est, par contre, en hausse de 2 milliards à 7271,218 milliards de FCFA contre 7269,218 milliards de FCFA précédemment.

L'indice BRVM 10 a ainsi enregistré une baisse de 0,38% à 153,85 points contre 154,44 points la veille. De son côté, l'indice composite s'est replié de 0,34% à 203,08 points contre 203,78 points précédemment.

Le Top 5 des plus fortes hausses de cours est respectivement occupé par les titres SETAO Côte d'Ivoire (plus 7,34% à 1 170 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,56% à 650 FCFA), Vivo Energy Côte d'Ivoire (plus 4,44% à 940 FCFA), BOA Benin (plus 3,85% à 5 400 FCFA) et BOA Sénégal (plus 2,59% à 2 570 FCFA).

Le Flop 5 des plus fortes baisses de cours est respectivement occupé par les titres SAFCA Côte d'Ivoire (moins 7,43% à 685 FCFA), ETI Togo (moins 5,00% à 19 FCFA), Crown SIEM Côte d'Ivoire (moins 4,29% à 670 FCFA), Sicable Côte d'Ivoire (moins 3,75% à 1 155 FCFA), NEI CEDA Côte d'Ivoire (plus 6,56% à 650 FCFA) et Nestlé Côte d'Ivoire (moins 3,64% à 5 300 FCFA).