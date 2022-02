Sénégal: Bignona - Le centre de santé dans un état de décrépitude avancé

Établi à quelques mètres du mythique rond-point Émile Badiane, le centre de santé de Bignona peine à prendre en charge les sollicitations des différents patients du district sanitaire. Manque de personnel, délabrement des locaux, précarité du personnel volontaire. Autant de maux qui l'assaillent au quotidien.

BIGNONA - C'est l'heure des soins, ce lundi 1er février 2022, au pavillon d'hospitalisation et des urgences du centre de santé de Bignona. À la troisième et dernière salle, l'infirmier d'État, Abdoulaye Kambi, réajuste les portes bouteilles à perfusion tout en contrôlant minutieusement le rythme de circulation du liquide. Du haut de son 1m 60, l'homme au teint clair interroge parfois les patients sur leur état de santé et tente de les rassurer. Autour d'un autre malade, des jeunes aux regards attentifs, suivent l'explication du médecin en service. Ce sont des stagiaires venus de l'Université Assane Seck. Se déplacer n'est pas une chose aisée, il faut éviter de cogner les bagages des patients installés pêle-mêle dans ces étroites pièces. " C'est ici que sont reçus les urgences et les malades hospitalisés. C'est le lieu le plus fréquenté. Trois salles d'hospitalisation, soit 24 lits et 4 cabines individuelles. En somme, c'est le maillon central du centre de santé ", indique l'infirmier.

Dans un état de vétusté inquiétant, un pan du plafond a cédé précédemment dans l'une des salles où sont admis 8 individus. Tel un bâtiment abandonné, sur les murs, les traces d'eaux de pluies sont bien visibles. L'autre point noir dans ce décor peu reluisant, ce sont les toiles d'araignées. Elles se sont multipliées, prenant au piège les moustiques qui imposent leur loi, de nuit comme de jour, à ce petit monde étalé sur des nattes. D'autres n'ayant pas trouvé mieux comme couchage se sont recroquevillés sur des morceaux de tissus étalés à même le sol. Ici, tous les moyens sont bons pour se reposer. " Nous sommes ici toute la journée. Nous n'avons même pas un coin où se reposer. Imaginez pour quelqu'un qui est là depuis vendredi ", peste Bintou Diémé, 49 ans, accompagnante d'un malade demeurant dans la commune de Tenghori.

Ces accompagnants se dirigent sur le hall et s'emparent d'une vieille chaise roulante. Ils y installent une mamie visiblement très affaiblie. Avec deux lits seulement, occupés en plus, la vieille dame est obligée de prendre son mal en patience sur la véranda de l'autre pièce faisant office d'urgence. " Tu as vu, c'est une malade. Il faut la prendre en urgence. Or tous les deux lits sont occupés ", confirme l'infirmier Kambi. Selon El hadj Koma, secrétaire exécutif du Comité de développement sanitaire, 80 % du personnel du pavillon d'hospitalisation sont des agents communautaires. Ils sont motivés par le Comité, soit une masse salariale de quatre millions de FCfa, alors que l'autre partie des recettes, avoisinant sept millions de FCfa par mois, est réinvestie dans le fonctionnement de différents services et dans l'achat de matériel. Pourtant en l'absence de médecin pour la garde pendant la nuit et les weekends, ce sont ces mêmes agents communautaires qui interviennent aux risques et périls des patients.

Avec une population d'environ 256 556 habitants, le centre de santé de Bignona qui polarise 36 postes dépasse largement le niveau d'un district sanitaire. C'est pourquoi 71 % des patients sont référés à Ziguinchor (30 km). " Nous envisageons de construire un nouveau poste de santé ", promettait l'ancien maire Mamadou Lamine Keïta, lors des campagnes électorales. Et d'ajouter : " C'est pour cette raison que nous allons solliciter l'État pour que ce centre de santé soit érigé en hôpital".

Le centre de santé de Bignona est très sollicité du fait de la forte population qu'il polarise. Sa rénovation et sa mutation en hôpital ont fait l'objet d'engagement des différents candidats pendant la campagne électorale. Toutefois, l'attente semble longue, car la plupart des acteurs comme des patients affichent une exaspération dès lors que sa situation est évoquée.

Un peu loin de la structure de santé, Béatrice Coly tient un restaurant sur les abords de l'avenue Émile Badiane. Elle se souvient de la souffrance qu'elle a endurée alors qu'elle devait effectuer une échographie devant déterminer la position de son bébé. " Je suis allée à deux reprises pour une échographie, mais on me renvoie sous le prétexte que le médecin traitant n'est pas là. Ce centre est mourant franchement ", lâche-t-elle.

Tout comme le pavillon des urgences, la maternité souffre d'un déficit de logistique. " Nous avons deux tables d'accouchement dont l'une est défectueuse. Or il arrive souvent que trois patientes soient dans une urgence. Malheureusement, on est obligé de les faire accoucher dans la salle de travail, le temps de libérer le lit. Ce n'est pas confortable pour nous les sages-femmes ", signale Mme Ndiaye, le responsable du service.

Le bloc opératoire ne fonctionne pas

Le centre de santé de Bignona dispose depuis quelques mois d'un bloc opératoire. Il a été construit récemment. Il a une capacité d'accueil de quatre lits. " Ce nombre de lits est insuffisant ", regrette l'infirmier Abdoulaye Kambi. En plus, le bloc ne fonctionne plus depuis quelques mois à cause de la démission de l'anesthésiste, engagé dans le cadre d'un partenariat entre l'Usaid et le Conseil départemental. Aïda Ndiaye, maitresse sage-femme, n'est pas allée par quatre chemins pour étaler les mauvaises conditions de travail de son service. " Ici, il est arrivé à maintes reprises qu'une seule sage-femme assure la maternité, la consultation générale, la planification familiale. Or c'est impossible face à une cinquantaine de patientes qui parfois souhaitent être traitées ", proteste-t-elle avec véhémence.

MAMADOU LAMINE SAGNA, MÉDECIN-CHEF DU CENTRE DE SANTÉ

" Les charges font que la structure est au ralenti "

Bignona est de loin le district sanitaire le plus fréquenté devant Diouloulou et Thionck Essyl. Cinq médecins interviennent dans le centre de santé qui a une population de 174 688 habitants. Mais, du fait de l'état de délabrement des toitures, en période d'hivernage, certains bâtiments ont suinté pendant toute la saison des pluies, provoquant l'affaissement de la dalle du couloir donnant au service de radiologie. Pourtant, en 2021, à la suite d'une demande formulée par les autorités locales pour l'évaluation des besoins, une étude a été faite en vue de la réfection. " Il nous faut neuf millions de FCfa et la facture pro-forma leur a été transmise ", dixit le médecin-chef du centre de santé, Mamadou Lamine Sagna. " Mais, l'État étant une continuité, nous espérons que le nouveau maire va réagir ", poursuit-il.

En outre, plombé par les charges, le centre de santé marche au ralenti : les services de neurologie, des soins obstétricaux et néonatals et de la cardiologie ne fonctionnent pas régulièrement faute de spécialistes. Pour traiter certains patients, " nous sommes obligés de dépêcher les spécialistes de l'hôpital de la Paix de Ziguinchor, les samedis, dès que la liste atteint 15 malades ", affirme le médecin-chef. " L'autre équation que le médecin chef doit résoudre à l'urgence constitue le départ à la retraite du technicien en ophtalmologie. La réputation de ce dernier fait courir des patients de la Casamance naturelle vers Bignona. Aujourd'hui, une salle pour la post opération est identifiée, mais elle attend d'être réfectionnée ", révèle le Dr Sagna.

L'extension du laboratoire et la réfection du pavillon d'hospitalisation sont, entre autres, les projets que les autorités souhaitent mettre en œuvre avec le soutien du président du Conseil départemental.

Jonas Souloubany BASSENE (correspondant)