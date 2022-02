Sénégal: Arai Tatsuo, Ambassadeur du Japon au Sénégal - " Notre coopération est fondée sur le développement des ressources humaines et le transfert des technologies "

interview

L'Ambassadeur du Japon au Sénégal, Arai Tatsuo, s'apprête à quitter le pays de la " Téranga ". Un séjour marqué par une volonté d'approfondir la coopération, vieille de 60 ans et très diversifiée, entre les deux pays tout en gardant le cap sur la philosophie qui fonde, côté japonais, cet esprit de collaboration : un " développement des ressources humaines " et un " transfert des technologies ", facteurs importants pour le développement durable.

Vous vous apprêtez à quitter le Sénégal après trois ans et demi de services. Dans un contexte de pandémie de Covid-19, votre mission a-t-elle été aisée ?

J'ai essayé de consacrer tous mes efforts à renforcer les relations entre le Japon et le Sénégal pendant trois ans et demi qu'a duré ma mission. Il est dommage que des programmes initialement prévus aient été perturbés par la pandémie de Covid-19, d'autant plus que plusieurs évènements spéciaux commémorant le 60ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre nos deux pays auraient dû être organisés. Mais, j'ai l'impression qu'en accompagnant le Sénégal dans sa lutte contre le virus, nos relations d'amitié ont été approfondies à travers des coopérations, comme l'octroi de plus de 20 milliards de FCfa, via la contribution au Fonds Force-Covid-19, la fourniture d'équipements médicaux, la contribution d'un milliard de dollars pour l'initiative Covax et l'appui dans la production locale de vaccins contre la Covid-19 de l'Institut Pasteur de Dakar via le Fonds en Fiducier Compréhensif du Japon (Comprehensive Japan Trust Fund/Cjtf), etc. Nous ne manquerons pas de continuer nos appuis pour accompagner le Sénégal dans sa lutte contre la pandémie.

L'année 2020 marque les 60 ans de coopération entre Dakar et Tokyo, comment avez-vous célébré cet anniversaire ?

J'avais l'intention de profiter au maximum de l'année 2020 marquant le 60ème anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Japon et le Sénégal et le 40ème anniversaire de l'envoi des volontaires japonais au Sénégal, pour approfondir les relations de nos pays. En effet, la création du logo commémoratif dont le dessin est composé par les drapeaux des deux pays et le baobab (symbole du Sénégal), les deux visites au Sénégal du Vice-ministre parlementaire chargé des Affaires étrangères en 2019, etc., montrent que tout avait bien débuté. Malheureusement, l'apparition de la Covid-19 nous a forcés à changer nos programmes, surtout culturels, en 2020. Cependant, en prenant bien en compte la situation sanitaire de chaque moment, nous n'avons pas ménagé nos efforts au niveau de nos activités diplomatiques. Dans ce contexte, nous avons pu organiser une cérémonie commémorative desdits anniversaires, en octobre 2020, avec la présence de plusieurs Ministres aux côtés d'autres sommités présentes. Cela signifie une grande amitié entre les deux pays et nous continuons de renforcer davantage des relations bilatérales. Nous avons aussi tenu quelques évènements à distance, comme une diffusion de concert de tambour japonais avec la collaboration de la Rts en 2021.

Quels motifs de satisfaction avez-vous au terme de cette mission ?

Je suis très content d'avoir pu observer le renforcement des relations d'amitié de nos deux pays dans plusieurs domaines en tant qu'Ambassadeur. Aujourd'hui, nos excellentes relations bilatérales sont devenues un modèle de partenariat entre le Japon et les pays amis africains. Par exemple, au niveau de la diplomatie, des occasions de rencontres de hautes personnalités, y compris lors d'une visite de l'ex-Ministre des Affaires étrangères du Japon Sem Motegi, en janvier 2021, consolident le partenariat déjà mûr et solide entre les deux pays. Nous avons, bien sûr, constaté les avancées dans la coopération : le projet de construction de l'usine de dessalement de l'eau de mer aux Mamelles abordant la question de sécurité de l'eau, la coopération technique visant à améliorer la productivité de la riziculture dans la vallée du fleuve Sénégal, le programme d'appui à la couverture sanitaire universelle... Tout cela contribue et s'identifie aux axes dans le Plan Sénégal émergent (Pse). Même après mon départ, le Japon continuera à travailler et coopérer étroitement avec le Sénégal surtout à travers les grands évènements prévus dans un proche avenir : le Forum mondial de l'eau dont le financement a été déjà fait par le Japon et la 8ème Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique (Ticad).

Le Japon est l'un des principaux bailleurs du Sénégal. Pouvez-vous revenir sur les grands axes de la coopération et la partition que vous avez jouée pour essayer de l'approfondir ?

Le Japon était toujours parmi les principaux pays donateurs en réalisant de nombreux projets dans différents domaines, tels que l'infrastructure, la santé, l'éducation, l'agriculture, la pêche, la formation professionnelle, etc. Le montant cumulé jusqu'en 2018 de notre aide publique au développement atteint environ 914 milliards de FCfa. Selon les statistiques de l'Ocde (Organisation de la coopération pour le développement économique), le Japon est le troisième pays donateur après la France et les États-Unis en 2017. Mais, je voudrais insister sur la caractéristique du Japon dans la coopération. Les deux mots clés de notre coopération sont " le développement des ressources humaines " et " le transfert de technologies ", facteurs importants pour le développement durable. Un des bons exemples est le Centre de formation professionnelle et technique (Cfpt) Sénégal-Japon dont la construction et l'équipement, etc., ont été effectués par notre pays et nous comptons plus de 5300 jeunes formés de 1984 à 2021. Depuis plus de 20 ans, le Cfpt a également accueilli plus de 400 enseignants des pays de la sous-région dans le cadre de la coopération tripartite.

Vous vous êtes engagé dans les domaines sportifs, culturels et même académiques pour l'octroi de bourses pour de jeunes sénégalais. Quels enseignements tirez-vous de cet engagement ?

Effectivement, nous, l'Ambassade du Japon, avons plusieurs programmes annuels dans les domaines sportifs, culturels et académiques avec la collaboration des acteurs sénégalais. D'abord, je peux citer, comme un des grands bons exemples, la coupe de l'Ambassadeur de Judo et celle de Karaté, les deux arts martiaux traditionnels qui représentent le Japon. Ces compétitions sont organisées annuellement par la Fédération du Judo ainsi que celle du Karaté au Sénégal que j'ai récemment honorées pour leur contribution à la promotion sportive japonaise au Sénégal. Nous avons aussi un concours de haïku, une poésie japonaise, marqué, cette année, par la 34ème édition, en collaboration avec des Professeurs de l'Ucad ainsi que les meilleurs hôtels au Sénégal. En ce qui concerne les bourses gouvernementales, je me réjouis que plus de 20 étudiants sénégalais soient partis au Japon depuis 2015.

La Ticad est un instrument du Japon pour approfondir ses relations avec l'Afrique, et la prochaine édition aura lieu en Tunisie alors que le Président Macky Sall sera le président de l'Union africaine. Cette perspective vous réjouit-elle malgré votre départ prochain ?

La Ticad (Conférence internationale de Tokyo sur le développement de l'Afrique), est un forum sur le développement africain lancé par le Japon, en 1993, bien avant que d'autres pays envisagent ce genre de format avec l'Afrique. À travers son histoire, après plus d'un quart de siècle, la Ticad a contribué à mieux faire connaître l'Afrique par la communauté internationale et a vigoureusement appuyé le développement mené par l'Afrique elle-même, selon les principes de " l'appropriation " de l'Afrique (Ownership) et du " partenariat " de la communauté internationale (Partnership). La 8ème édition, dont les objectifs sont de surmonter une crise à travers des efforts multidimensionnels pour relever les nombreux défis du développement africain posés par la Covid-19 et de construire des sociétés et des économies résilientes et dynamiques en Afrique tendant vers l'ère post-Covid-19, est attendue en 2022. Je suis convaincu qu'avec le Sénégal à la présidence de l'Union africaine en 2022 et grand pays contributeur au multilatéralisme, nous pouvons réaliser ce Sommet avec un grand succès.

Vous aviez également en charge le Cap-Vert, la Gambie et la Guinée-Bissau. Comment vous y êtes-vous pris pour booster les relations avec ces différents pays ?

J'ai effectué, au total, 19 visites (5 au Cap-Vert, 6 en Guinée-Bissau et 8 en Gambie), dans ces pays dont les relations avec le Japon sont aussi excellentes. Du point de vue de la diversification industrielle, de la construction d'une société résiliente et durable ainsi que de la paix et de la stabilité régionale, nous nous sommes efforcés de renforcer nos relations avec ces trois pays, notamment dans le domaine de la coopération au développement. En prenant bien en compte les différences de chaque État, nous avons réalisé la coopération dans plusieurs secteurs, tels que l'eau, l'agriculture, la santé, la consolidation du système judiciaire, etc.

Que retenez-vous du Sénégal, de son hospitalité, son art culinaire ?

Je retiens d'emblée cette hospitalité appelée " Téranga ". J'ai été bien accueilli partout dès mon arrivée. Je suis naturellement à la maison. Nous avons d'ailleurs un même concept qui renvoie à la " Téranga " : le " Yogossi ". J'apprécie également la cuisine sénégalaise avec la variété de ses plats à base de riz. Nous mangeons beaucoup de riz au Japon comme au Sénégal. Je félicite le peuple sénégalais et salue le fait que le " ceebu jën " (riz au poisson) soit admis au patrimoine immatériel de l'Unesco.

Vous avez sillonné le pays et rencontré des guides religieux. Quelles appréciations en faites-vous ?

J'apprécie la paix et la stabilité de ce pays. J'ai essayé de comprendre le pourquoi dans une Afrique souvent marquée de crises. J'ai trouvé que les gens sont pacifistes et non extrémistes. J'ai eu également à rencontrer de nombreux guides religieux, notamment des khalifes généraux de différentes confréries, que j'ai trouvés d'ailleurs très modérés et jouant un rôle très important dans la paix et la stabilité. C'est justement cet esprit de " Téranga " et de tolérance qui fait la force du Sénégal.