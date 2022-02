Sahara Occidental: Une université espagnole organise le 1er Forum sur la lutte du peuple sahraoui

Cadix (Andalousie) — L'Université de Cadix dans la province espagnole d'Andalousie, organise depuis hier jeudi, le premier forum sur la lutte du peuple sahraoui, le processus de la décolonisation au Sahara occidental et la question des droits de l'homme.

En vue de mieux faire connaître la cause sahraouie aux étudiants de l'université et aux organisations de la société civile en général, le forum se tient, sous la supervision du professeur Inmaculada Gonzalez Garcia, en coordination avec le professeur Juan Domingo Torrejon Rodriguez, depuis hier dans l'une des salles d'activités publiques de l'Université andalouse, dans le cadre des activités de recherche et de formation programmées par le Laboratoire de droit international sur le Sahara occidental, dont le siège se trouve à l'Institut universitaire de recherches sur le progrès social, a indiqué l'Agence de presse sahraouie (SPS).

Ce forum, consacré à la surveillance internationale des droits de l'homme et son extrapolation au Sahara Occidental, s'articule autour de deux points: la vision du monde et le conflit au Sahara Occidental, et les ateliers sur la surveillance internationale des droits des Sahraouis.