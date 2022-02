Sénégal: Crise dans le secteur de la minoterie - Comment l'État a évité le pétrin aux meuniers

En novembre dernier, le secteur de la farine vivait une tension qui avait secoué le pays. Pour mettre fin à cette situation, l'État du Sénégal a dû faire un certain nombre de sacrifices. Cependant, les enjeux restent énormes. Entre un cours du fret maritime en constante hausseetun prix du blé instable, etc., la stabilité semble fragile, mais des pistes de solutions existent.

Tout est parti de ce que les meuniers appellent un dysfonctionnement. En effet, selon l'Association des meuniers industriels du Sénégal (Amis), il yavait un prix qui était administré à 16600 FCfa et un Comité des prix, piloté par le Ministre des Finances et du Budget, avait validé la structure à 19193 FCfa. " C'était le prix réel, mais on nous imposait de vendre à 16 600 FCfa. Donc, il y avait deux problèmes. D'abord, la loi nous interdit de vendre à perte, ensuite les structures commençaient à subir de grosses pertes à tel point que nous étions menacés de fermeture. C'est pourquoi nous avions décidé d'arrêter toute forme de livraison ", explique Claude Demba Diop, Président de l'Amis. " Pour limiter la casse ", les meuniers décident de réduire la production. Le pain se fait rare ou devient simplement introuvable dans certaines zones.

Une compensation de 3,7 milliards de FCfa

L'État du Sénégal décide, enfin, de prendre les choses en main et demande aux meuniers de reprendre la production. En échange de quoi ? D'après le Président de l'Amis, le Ministère des Finances avait pris un engagement clair lors d'une réunion tenue le 9 décembre 2021. " C'était celui de dire, pendant toute la période où nous allons continuer à commercialiser à 16 600 FCfa, l'État prend l'engagement de supporter la différence entre les 16 600 FCfa et le prix qui sera validé par le Comité des prix. Nous avons tout de suite repris les livraisons ", révèle M. Diop. Après évaluation, une correspondance a été envoyée au Ministère des Finances pour déterminer le tonnage qui a été vendu durant cette période. Selon les meuniers, le montant tourne autour de 3,7 milliards de FCfa pour 75 000 tonnes.

Une solution conjoncturelle

Les meuniers le reconnaissent, l'État du Sénégal a fait un sacrifice énorme en se privant de la Tva(18%) et les droits de douane (5%) pour leur permettre de vendre à 19200 FCfa. Cependant, la mesure est loin d'être structurelle. Selon les meuniers, si l'État revient, dans un délai court, sur cette décision, ils seront obligés de réviser les prix proportionnellement. " En effet, le crédit d'impôt concerne juste cette période où on nous avait demandé de vendre à 16 600 FCfa alors qu'on aurait dû le faire à 19 200 FCfa. C'est juste sur une période d'un mois que ce crédit va être appliqué. L'État n'a pas pris d'engagement par rapport à une quelconque compensation sur la durée. Le prix qui a été validé par le Comité des prix et le Comité national de la consommation est celui qui est en vigueur ", révèle Claude Demba Diop. Et d'ajouter : " Mais, il faut le dire, en termes de recettes douanières, le secteur de la minoterie, c'est autour de 32 milliards de FCfa par an ".

Pour l'Amis, si l'État décide, aujourd'hui, de reprendre la Tva et autres taxes douanières, ses membres seront contraints de revoir les prix. " Quand on l'avait évalué à l'époque, on était autour de 23 000 FCfa le sac. L'État est conscient que les ménages ne peuvent pas supporter ce prix. C'est pourquoi il s'est sacrifié pour dire on enlève les droits de douane et la Tva ",explique M. Diop.

Surproduction

Avec des besoins locaux estimés à près de 1400 tonnes par an, les meuniers disposent d'une capacité de production de 3500 tonnes. Autrement dit, le secteur est en surproduction ; ce qui constitue un risque énorme sur la viabilité des industries. " On est hyper excédentaire. Si l'État ne réglemente pas tout cela, c'est toute une industrie qui est fragilisée. Si vous êtes obligés de travailler à moitié de vos capacités pour ne pas perturber le marché, il y a problème. C'est pourquoid'ailleurs l'État a eu la bonne idée d'installer un système de quotas par unité industrielle pour stabiliser le marché, car il y avait des industries qui étaient menacées de fermeture ", alerte le président de l'Amis.

CLAUDE DEMBA DIOP, PRÉSIDENT DE L'AMIS

" Avec les prix du blé et du fret maritime, on ne maitrise rien "

S'il y a un produit qui impacte directement sur le secteur de la minoterie, c'est bien celui du blé. Selon les meuniers, c'est ce qui fait qu'il est devenu difficile de stabiliser le secteur. Pour y arriver, ils estiment qu'il faut mettre en place un système où le prix est révisable en fonction du cours du blé, c'est-à-dire qu'à chaque fois que le prix du blé atteint un écart de 15 à 20 euros sur la tonne, qu'on puisse tout de suite réviser le prix à la baisse ou à la hausse. " On ne peut pas s'amuserà revoir les prix à chaque fois qu'il y a un euro de moins, mais on doit être en mesure de s'adapter automatiquement, en collaboration avec le Conseil national de la consommation, pour éviter de fragiliser les unités industrielles et mettre les consommateurs dans l'embarras. C'est ce qui permettra d'éviter ce type de crise ", plaide M. Diop.

Par ailleurs, pour éviter d'éventuelles perturbations dans l'approvisionnement du marché, les meuniers estiment qu'il faut une discrimination au Port autonome de Dakar, de sorte que les denrées de première nécessité bénéficient d'un traitement spécial pour éviter qu'ils restent en rade longtemps.

STABILISATION DU PRIX DU PAIN

Les boulangers approuvent des mesures salutaires

Étroitement liés aux meuniers, les boulangers avaient vécu mal la crise. Entre les difficultés d'approvisionnement en farine et l'instabilité des prix, ils étaient contraints de revoir les prix du pain à la hausse. Pour Amadou Gaye, Président de la Fédération nationale des boulangers du Sénégal (Fnbs), pour l'heure, tous les soucis sont derrière eux. Cela, dit-il, grâce aux sacrifices énormes consentis par l'État du Sénégal. En effet, souligne M. Gaye, l'État a décidé de se passer de la Tva de 18% et des droits de douane de 5%. " Après d'âpres négociations, le Gouvernement a accepté une hausse de 25 FCfa sur le prix de la baguette, même si nous réclamions 50 FCfa ", se félicite-t-il. Parallèlement, il a été convenu d'augmenter 10 grammes sur le poids de la baguette, désormais vendue à 175 FCfa.

D'après le président de la Fnbs, ce sont autant d'actes qui ont permis de stabiliser le secteur. L'État est même allé plus en décidant de satisfaire une vieille requête des boulangers avec l'application du décret 22-77 du 31 décembre 2019 qui régule les ouvertures de boulangeries. Désormais, pour ouvrir une boulangerie, il faut une autorisation. Mieux, indique Amadou Gaye, même ceux qui ont déjà ouvert vont faire une déclaration pour identification.

CULTURE DU BLÉ AU SÉNÉGAL

Un avenir prometteur

En 2020, le blé représentait 2,5 % des importations totales du Sénégal, selon l'Agence nationale de la statistique et de la démographie (Ansd), pour un montant de 107,8 milliards de FCfa. Une spéculation aléatoire qui pousse plusieurs pays à envisager la culture du blé chez eux. Au Sénégal, les avancées sont réelles. D'après Madiama Cissé, Directeur du Centre régional agricole (Cra) de l'Institut sénégalais de recherches agricoles (Isra) à Saint-Louis, la culture du blé est bien possible au Sénégal. Mieux, assure-t-il, depuis une dizaine d'années, ils ont travaillé à introduire la culture du blé au Sénégal ; ce qui a permis l'homologation de près de huit variétés de blé, dont quatre destinées à la boulangerie pour le pain. Techniquement, dit-il, la culture du blé se fait durant la saison sèche froide, c'est-à-dire vers le mois de novembre ou décembre, voire janvier. L'autre condition, dit-il, c'est la disponibilité de l'eau. " Actuellement, il y a, au niveau de la vallée du fleuve Sénégal, des producteurs avec qui on a travaillé et qu'on a initié à la culture du blé. Mais, il faut un bon programme sur plusieurs années qui va attirer plus de producteurs ", ajoute M. Cissé.

Aujourd'hui, on importe la totalité de notre consommation de ce produit et souvent, on peut même avoir de l'argent disponible sans pour autant voir du blé à acheter. En effet, le premier réflexe des pays en cas de tension sur le marché, c'est de faire la rétention de stocks pour leur population. " Donc, véritablement, on doit commencer à s'intéresser davantage à la culture du blé ", plaide le Directeur du Cra.