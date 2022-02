Togocom et Moov, bons élèves pour les hors forfaits, et mauvais élèves pour les forfaits

C'est l'ARCEP (Autorité de régulation des communications électroniques et des postes) qui informe de cette situation. Dans une étude publiée jeudi par l'instance de régulation des communications électroniques et des postes, et portant sur une analyse comparative des tarifs pratiqués par les opérateurs de communications électroniques au sein de l'Uemoa, pour des offres identiques ou similaires, il en ressort qu'à l'étape actuelle des choses, ce sont des résultats mitigés que l'on a enregistré au Togo.

Tenez ! Si les deux opérateurs, pour ce qui est des offres hors forfaits, à en croire le régulateur, " le Togo se classe enfin parmi les tarifs les moins élevés à la suite de la procédure de sanction pour non-respect de la non-différenciation tarifaire, qui a permis de baisser de 30% les tarifs inter-réseaux". Cependant, poursuit-il, "le volume d'appels n'est plus que de 8% en moyenne chez les deux opérateurs et diminue chaque mois du fait de la montée en puissance des forfaits ", tel n'est pas forcément le cas pour les frofaits.

" Justement en ce qui concerne les offres forfaits, "le Togo se positionne parmi les tarifs les plus élevés de la zone avec des tarifs jusqu'à 25 fois plus chers que le meilleur tarif de la zone" pour les forfaits 100% Data, et "jusqu'à 4 fois plus cher" pour les 100% Voix. Sur les forfaits mixtes, les tarifs proposés par Togocel et Moov Africa au Togo "se situent dans la moyenne régionale". Léger satisfécit en revanche au niveau de la fibre internet à domicile, où les tarifs s'inscrivent parmi les plus bas (pour les offres inférieures à 25 Mbps) et dans le trend régional à partir de 25 à 100 Mbps ", pouvait-on lire dans le document.

Une situation qui amène à formuler un plaidoyer à l'endroit des deux opérateurs. L'ARCEP les exhorte "à plus de responsabilité pour un accès des consommateurs aux services mobiles à un prix plus juste et raisonnable", afin " d'accélérer le développement de l'économie numérique au Togo ".

On ose espérer que ce plaidoyer trouvera échos favorables auprès des concernés.