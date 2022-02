Congo-Brazzaville: Enseignement technique - Un échange sur les documents prioritaires du ministère

Les cadres du ministère de l'Enseignement technique et Professionnel ont entamé le 3 février une discussion sur le programme d'actions prioritaires 2022-2023 à Ignié, dans le département du Pool.

L'objectif de la discussion est d'examiner les documents afin d'avoir une compréhension partagée des actions prioritaires du ministère, a expliqué, dans son allocution d'ouverture, le ministre de l'Enseignement technique et Professionnel, Ghislain Thierry Maguessa Ebomé, en présence des autorités de ce département.

L'atelier de validation du programme d'actions prioritaires regroupe les directeurs départementaux, les inspecteurs ainsi que tous les cadres des douze départements du Congo.

Il a pour thème " Vers la réforme de l'enseignement technique et professionnel à l'aune du Programme national de développement 2022-2026 et de la mise en œuvre du projet de société du président de la République, "Ensemble poursuivrons la marche" ".

Le ministre Ghislain Thierry Maguessa Ebomé a indiqué que le choix de la localité d'Ignié à abriter les assises est porté par l'intelligence de la réforme et de la refonte des offres de formation et de la carte scolaire de l'Enseignement technique et professionnel.

" Demain il sera construit ici, à Ignié, le lycée technique et professionnel de nouvelle génération offrant des formations nouvelles, tel que le projet est inscrit au budget de l'Etat exercice 2022 et porté dans le cadre des négociations que nous avons relancées avec nos partenaires marocains ", a-t-il dit.

Pendant trois jours, les cadres de l'enseignement technique et professionnel vont orienter leur débat sur les questions relatives à la réforme des systèmes d'évaluation afin de sortir de l'évaluation classique pour s'arrimer aux systèmes de l'approche par compétence, la nationalisation des brevets de techniciens supérieurs, la réforme des séries H afin de leur donner la puissance et l'étendue de tous les métiers liés à l'informatique et à la digitalisation.

Parmi les points en discussion, figurent la gestion de matériels stockés depuis quelques années dans les entrepôts, particulièrement le matériel internat; l'ouverture de l'Institut de formation professionnelle de Kintélé et de l'Institut technologique d'Oyo; l'initiative de l'Ecole productive lancée dans les départements de la Sangha et de la Lékoumou ainsi que la production des jus de fruits au lycée professionnel Amilcar-Cabral de Brazzaville.