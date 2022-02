Seychelles: Les nations étrangères exploitent nos ressources plus dans leur intérêt que le nôtre, déclare le ministre mauricien pour la Pêche

Les Seychelles et Maurice peaufineront un accord de pêche bilatéral et discuteront des possibilités de recherche lors d'une réunion de six jours qui a débuté vendredi, a déclaré un haut responsable du gouvernement.

Les deux nations insulaires discuteront également des accords qu'elles ont avec des nations étrangères qui pêchent dans l'océan Indien, comme l'UE - qui représente principalement des thoniers senneurs espagnols et français.

Le ministre mauricien pour la pêche, Sudheer Maudhoo, a déclaré vendredi lors d'une conférence de presse qu'"en fin de compte, ce ne sont pas les Seychelles et Maurice qui font l'essentiel de la pêche, mais plutôt des navires étrangers".

Il a ajouté que "nous devons examiner comment nos pays peuvent profiter au maximum des ressources qui nous ont été données. Nous devons rectifier le fait que les nations étrangères exploitent davantage nos ressources dans leur intérêt, en en tirant le maximum et nous, nous en obtenant le minimum. Il y a aussi le besoin de plus de surveillance et de contrôle."

L'objectif principal de la réunion du 4 au 9 février est de renégocier l'accord de pêche durable qui existe actuellement entre les deux pays.

Le ministre seychellois pour la pêche, Jean-François Ferrari, a déclaré que bien qu'il n'y ait pas assez de temps pour réviser l'ensemble de l'accord, les deux parties veulent revoir les points principaux et les étendre si nécessaire.

Les deux ministres souhaitent également s'entendre pour que les deux pays effectuent des recherches au banc de Saya de Malha, le plus grand banc peu profond du plateau des Mascareignes, géré conjointement par les Seychelles et Maurice. Les résultats de la recherche montreront s'ils seront en mesure de générer des revenus supplémentaires en exploitant durablement cette zone commune, ont-ils déclaré.

Les Seychelles cherchent à pêcher des concombres de mer pour l'exportation vers l'Asie de l'Est et du Sud-Est, où l'espèce est considérée comme un mets délicat, tandis que Maurice étudie le stock de chinchards dans la région. Le poisson, qui était auparavant utilisé comme appât, a actuellement un marché potentiel en Afrique et en Asie.

Les Seychelles et Maurice ont signé leur premier accord bilatéral de pêche durable en 2005. Il permet aux deux pays de pêcher dans les eaux territoriales de l'autre. L'actuel, signé le 20 février 2017, expirera le 20 février de cette année.

Lors de la visite aux Seychelles, un groupe de 115 îles de l'océan Indien occidental, la délégation mauricienne rencontrera également des représentants de la Seychelles Fishing Authority (SFA), du secrétariat de la Commission des thons de l'océan Indien (CTOI), de la Fisheries Transparency Initiative (FiTI) et les commissaires de l'Aire de Gestion Commune (AGC) du Plateau des Mascareignes.