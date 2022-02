Guinée Bissau: Les Casques blancs de retour...

Au sortir du Sommet extraordinaire qui les a réunis le 4 févier 2022, à Accra au Ghana, les Chefs d'État de la Cedeao ont annoncé que des soldats allaient être déployés en Guinée-Bissau sous mandat de l'organisation sous-régionale sans préciser le calendrier ou la composition des Casques blancs.

Les gouvernants de l'espace communautaire entendent ainsi renforcer la sécurité du gouvernement et des institutions Bissau-guinéens après l'attaque contre le palais du gouvernement en plein Conseil des ministres extraordinaire et qui a fait 11 morts, selon le bilan officiel.

Les Casques blancs de la Cedeao sont donc de retour en Guinée-Bissau après leur passage dans le pays en 1998-1999 pour s'interposer entre les forces rebelles du général Ansoumane Mané et l'armée gouvernementale fidèle à l'ancien Président Joao Bernado Viera, lors de la guerre civile qui s'y déroulait.

Les Casques blancs sont de plus en plus actifs dans la zone puisqu'ils sont en Gambie depuis la chute de l'ancien Président Yayah Jammeh. Leur mandat a même été prorogé d'un an le 1er janvier 2021. Les opposants au Président Adama Barrow avaient exprimé leur désaccord du maintien des forces de la Cedeao, arguant que leur présence n'était plus nécessaire.

Lors de sa session en juin 2021, la Conférence des Chefs d'État et de gouvernement de la Cedeao avait réaffirmé sa décision de " modifier la structure de l'Ecomig " après l'élection présidentielle gambienne.

La pression se fait de plus en plus forte sur les gouvernants de l'espace communautaire à l'effet de retirer les Casques blancs de Gambie. Surtout que quatre soldats sénégalais de l'Ecomig ont été tués et sept autres pris en otage par des rebelles du Mouvement des forces démocratiques de Casamance (Mdfc) lors d'un affrontement, le 24 janvier 2022, en Gambie.