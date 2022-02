Burkina Faso v Cameroun - Pour une place sur le podium

Après avoir raté la finale, burkinabés et camerounais s'affronteront ce samedi à partir de 19h00 (GMT) pour une place sur le podium de la 33ème édition de la Coupe d'Afrique des Nations, CAN TotalEnergies Cameroun 2021.

Décimés après leur élimination dans leur "propre" CAN, les camarades du meilleur buteur du tournoi Vincent Aboubakar n'arrivent toujours pas sortir de cette défaite. "C'est difficile de vivre une telle situation mais c'est le football" affirme le gardien des Lions Indomptables, André Onana avant d'ajouter: "Nous demandons à nos supporters et à tous les journalistes camerounais de rester autour de notre jeune équipe pour rester debout et aller au bout de nos objectifs".

Pour la rencontre de ce samedi, le sélectionneur portugais du Cameroun, Antonio Conceiçao effectuera un turn-over de son effectif afin de donner la chance à tous les joueurs de prendre part au tournoi et ainsi permettre aux joueurs ayant évolué face à l'Egypte de récupérer.

Côté Etalons, Kamou Malo espère finir le tournoi sur une bonne note mais également prendre sa revanche face à des Lions Indomptables qui avaient pris le dessus sur le Burkina faso lors de la phase de groupes.

Les burkinabés qui ont réalisé un tournoi exceptionnel en arrivant en demi-finale restent sur leur faim et joueront ce samedi pour monter sur le podium de la compétition.

*Ce qu'ils ont dit avant le match:

Kamou Malo (Sélectionneur du Burkina Faso):

" Il est vrai que nous sommes déçus suite à notre élimination en demi-finale mais nous sommes obligés de nous préparer convenablement pour jouer dans les meilleures conditions ce match pour la troisième place. Il faut se remobiliser maintenant. Nous sommes prêts physiquement et mentalement pour jouer notre match".

Bertrand Traoré (Joueur du Burkina Faso):

" Nous sommes forcément après notre élimination mais nous devons nous remobiliser pour aller chercher la médaille de bronze. A ce niveau de la compétition, les organismes sont fatigués mais nous allons tout faire pour faire un bon match et terminer le tournoi sur une bonne note".

Antonio Conceiçao (Sélectionneur du Cameroun):_

*_" La tristesse est grande surtout quand lorsqu'on n'atteint pas nos objectifs. Les joueurs ont bien travaillé et je suis fier d'eux. A nous d'apprendre maintenant pour avancer et aller de l'avant. Je donne le meilleur de moi-même pour avoir les meilleurs résultats avec cette équipe. Nous voulions écrire l'histoire mais ça n'a pas marché".

André Onana ( Gardien du Cameroun):

" C'est vrai que la déception est grande mais c'est la vie. Nous devons nous remobiliser pour gagner cette troisième place ce samedi face au Burkina Faso. Il faut essayer d'oublier l'élimination en demi-finale et penser à l'avenir et surtout ce match de classement mais également aux matches barrages pour les qualifications au mondial. Nous avons confiance en nous et nous devons nous relever rapidement."