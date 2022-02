Algérie: Lamamra s'entretient avec le Premier ministre palestinien à Addis-Abeba

Alger — Le ministre des Affaires étrangères et de la Communauté nationale à l'étranger, Ramtane Lamamra, a rencontré, samedi dans la capitale éthiopienne Addis-Abeba, le Premier ministre palestinien, Mohamed Shtayye, et ce, peu avant le début du sommet africain, a indiqué un communiqué du ministère.

Lors de cette rencontre, les derniers développements de la cause palestinienne, les perspectives de la relance du processus politique à même de mettre un terme à l'occupation et permettre au peuple palestinien de recouvrir des droits légitimes et l'établissement de son Etat indépendant sur les frontières de 1967, avec El-Qods Echarif pour capitale, ont été passés en revue.

Les prochaines échéances arabes et leur rôle dans la consolidation du caractère central de la cause palestinienne dans le contexte de l'action arabe commune, ont été également abordées.

Le Premier ministre palestinien a rappelé le grand écho suscité par la visite réussie effectuée dernièrement par le Président Abbas en Algérie.

Saluant également l'approche adoptée par l'Algérie dans l'objectif de réunir les conditions pour le succès du prochain sommet arabe, M. Shtayye a mis l'accent sur l'importance des démarches que déploie actuellement l'Algérie, en vue de renforcer l'unité nationale palestinienne.

La rencontre a constitué également une opportunité de réaffirmer la place particulière qu'occupe la cause palestinienne dans l'Organisation de l'Union africaine (OUA) et les perspectives de sa consolidation à l'occasion du sommet africain, dont les travaux se tiennent samedi et dimanche à Addis-Abeba, .

M. Lamamra, représentant le Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, prend part aux travaux du 35e sommet de l'UA.

Ayant pour thème " Renforcer la sécurité alimentaire: Accélérer le développement du capital humain, social et économique dans le continent africain", ce sommet devra aborder les dossiers relatifs à la paix, à la sécurité, à la gouvernance, à la réforme institutionnelle de l'UA, aux efforts communs du continent en vue de lutter contre les retombées de la pandémie de Corona, ainsi qu'à la coopération économique.

Cette session connaitra le passage de la présidence du sommet, du président de la République du Congo (RDC), Félix Tshisekedi, au président de la République du Sénégal, Macky Sall.