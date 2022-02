Algérie: Expo 2020 Dubaï - Organisation de la 3e semaine algérienne du tourisme et de l'artisanat

Alger — La 3e semaine algérienne du tourisme et de l'artisanat sera organisée du 4 au 11 février au stand de l'Algérie à l'exposition universelle "Expo 2020 Dubaï", dans le but de mette en exergue les atouts et le potentiel touristique de la destination Algérie, a indiqué, samedi, un communiqué de l'Office national du tourisme (ONT).

Cette manifestation est organisée dans le cadre de "la contribution du secteur du tourisme et de l'artisanat à la promotion du stand Algérie" à "Expo 2020 Dubaï", où un riche programme a été tracé en coordination avec le commissariat de l'Algérie à ladite exposition et différents acteurs touristiques, en l'occurrence le Groupe HTT (Hôtellerie, Tourisme et Thermalisme), l'Office national algérien du tourisme (ONAT), l'Agence nationale de développement du tourisme (ANDT) et l'ONT.

La 3e semaine algérienne du tourisme et de l'artisanat vise à faire la promotion "des atouts et du potentiel touristique de la destination Algérie", en sus "d'attirer davantage d'opérateurs et de touristes étrangers".

Le programme de la manifestation renferme plusieurs activités reflétant "les spécificités des différentes régions du pays" et représentées par le Groupe HTT, à la faveur d'offres et de programmes proposés par ses entreprises de gestion touristique et hôtelière (Alger, Annaba et Ghardaïa), outre la présentation des acquis hôteliers touristiques et thermaux publics, et de la cuisine algérienne, à travers des séances de dégustation de plats traditionnels algériens, précise le communiqué.

Un espace sera également réservé à l'artisanat où des ateliers seront animés par des artisans algériens dans la céramique d'art, la bijouterie, les produits d'artisanat et le dessin sur sable, l'objectif étant de mettre en avant le patrimoine matériel qui constitue un vecteur civilisationnel, culturel et économique.

L'exposition qui sera ponctuée par des séances de dégustation de gâteaux traditionnels et de dattes verra la présentation de programmes promotionnels et des opportunités d'investissement offertes.

Un concert musical sera également animé par le groupe Ferda dans le cadre de la promotion du patrimoine culturel algérien.

Cette 3e semaine algérienne du tourisme et de l'artisanat à Expo 2020 Dubaï, intervient à l'issue de deux participations successives du 7 au 15 novembre et du 12 au 27 décembre 2021, conclut la même source.