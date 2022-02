Algérie: Les élus locaux votent dans des conditions d'organisation strictes dans l'Est

Constantine — Les élus locaux des wilayas de l'Est du pays ont commencé samedi à voter pour le renouvellement de la moitié élue des membres du Conseil de la nation aux sièges des Aassemblées populaires de leurs wilayas respectives dans des conditions d'organisation strictes, ont constaté les journalistes de l'APS.

Dans la wilaya de Constantine, 286 élus ont commencé à s'exprimer pour choisir le représentant de la wilaya au Conseil de la nation parmi huit candidats dont deux représentant les deux partis du Mouvement de la société pour la paix (MSP) et le Parti pour la liberté et la justice et six candidats indépendants.

A Khenchela, l'opération de vote a débuté avec la mise en œuvre d'un protocole sanitaire spécial pour contenir la propagation du Covid-19 pour choisir parmi six candidats dont trois représentants des partis politiques et trois des listes d'indépendants.

Pa moins de 372 élus à l'assemblée populaire de wilaya et aux assemblées populaires des 21 communes s'exprimeront durant cette élection.

A Annaba, cinq candidats dont trois représentent les trois partis politiques du Mouvement de la société pour la paix, du Parti Sawt El Chaab et du Front El Moustakbal et deux indépendants rivalisent pour le siège de la wilaya au conseil de la nation.

Le corps électoral est composé de 281 élus dans cette wilaya par le vote de renouvellement partiel du conseil de la nation.

A Skikda, 681 élus locaux sont appelés à choisir le représentant de la wilaya au conseil de la nation parmi cinq candidats dont un (1) indépendant et quatre (4) appartenant aux partis du Front de libération nationale, à Sawt El Chaab, au Mouvement de la société pour la paix et au Front El Moustakbal, selon Mme Nesrine Amouchi, coordinatrice de wilaya de l'Autorité nationale indépendante des élections (ANIE).

Le vote a démarré à Guelma dans des bonnes conditions d'organisation et de respect strict du protocole sanitaire. En marge de l'opération, le coordinateur de wilaya de l'ANIE, Aïssa Medour, a déclaré à l'APS que le corps électoral concerné se compose de 537 élus qui choisiront le représentant de la wilaya parmi les trois candidats des trois partis du Rassemblement national démocratique, du Front El Moustakbal et du parti pour la liberté et la justice.

Selon la même source, deux bureaux encadrés par des magistrats et greffiers de justice ont été ouverts pour l'opération qui se déroule dans une transparence totale avec un nombre de série spécifique pour chaque bulletin et enveloppe de vote.

Dans la wilaya de Biskra, cinq candidats représentant cinq partis politiques sont en lice dans cette élection, selon le coordinateur de wilaya de l'ANIE, Toufik Bouziane, qui a précisé que le corps électoral concerné est constitué de 474 élus à l'APW et aux APC de cette wilaya.

Dans la wilaya d'Ouled Djellal qui compte un corps électoral de 141 élus, le vote se déroule dans de bonnes conditions et au milieu de mesures sanitaires de prévention contre le Covid-19 pour le choix de deux candidats parmi neuf candidats dont quatre représentents des listes partisanes, selon le coordinateur de wilaya de l'ANIE, Abdelkarim Achour.

Cinq (5) candidats dont trois issus de partis politiques et deux indépendants rivalisent dans cette élection à Tébessa, a indiqué le chargé de communication à la délégation de wilaya de l'ANIE, Rachid Djellab.

Pas moins de 487 élus aux assemblées locales de cette wilaya participent à cette élection encadrée et surveillée par la délégation de wilaya de l'ANIE, selon la même source.

La même opération de vote a été observée dans les wilayas d'Oum El BOuaghi, El Tarf, Jijel, Souk Ahras, Bordj Bou Arreridj, Sétif, Batna et M'sila.