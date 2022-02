Mali: Le CNT va réviser la charte de la transition et la loi électorale

Bamako — L'organe législatif (Conseil national de transition) au Mali est convoqué en session extraordinaire pour réviser la charte de la transition et la loi électorale pour un nouveau calendrier, selon un décret présidentiel.

Le Conseil national de transition (CNT), qui tient lieu de parlement de transition, est "convoqué en session extraordinaire le vendredi 4 février et jours suivants", indique ce décret lu vendredi soir sur la télévision publique.

L'ordre du jour du CNT va notamment porter sur "la révision de la charte de la transition et la loi électorale" en vue d'un nouveau calendrier, selon ce texte qui ne donne pas plus de détails.

La Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Cédéao) et l'Union économique et monétaire ouest africaine (Uémoa) ont pris le 9 janvier une série de mesures économiques et diplomatiques à l'encontre du Mali.

Elles ont suspendu, avec effet immédiat, toutes les transactions commerciales et financières des Etats membres avec le Mali, hors produits de grande consommation et de première nécessité.

Elle ont aussi gelé les avoirs du Mali dans les banques centrales de la Cédéao et dans les banques commerciales des Etats membres, et suspendu toute aide et transaction financière en faveur du Mali de la part des institutions de financement de l'organisation.

Le CNT est convoqué après une rencontre mercredi à Bamako entre le comité local de suivi de la transition et des membres du gouvernement dont le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop, selon des médias.

Ce comité local est notamment formé de représentants de la Mission de l'ONU au Mali et d'ambassadeurs de la Cédéao.