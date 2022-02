Congo-Brazzaville: Appel à projets - Un cadre de collaboration pour artistes et directeurs de scène pluridisciplinaire

Afin de permettre à un compositeur et un directeur de scène pluridisciplinaire ou scène de création non réservée uniquement à la musique de travailler en synergie, le ministère de la Culture et la Sacem ont mis en place un dispositif pour les soutenir.

Le dispositif consiste à proposer un cadre de collaboration partagée entre un directeur de scène pluridisciplinaire ou scène de création non dédiée exclusivement à la musique et un compositeur, pour contribuer à l'enrichissement de leurs activités artistiques et culturelles respectives. Ce dispositif vise à renforcer la présence durable d'artistes et de créateurs au sein des établissements culturels.

Celui-ci facilite l'accès des compositeurs aux outils et aux moyens de production et de diffusion. Il permet également de donner une place structurante de la musique à moyen et long terme, non seulement pour la diffusion mais également la production et les actions d'éducation artistiques et culturelles. Enfin, ce dispositif favorise aussi, par la présence et la médiation d'un créateur, la rencontre entre les artistes, les œuvres et le public.

Le compositeur ou la compositrice et le directeur ou la directrice de la scène concernée définissent en commun le projet artistique et culturel, les contenus, ainsi que les moyens humains, techniques et financiers nécessaires, en partenariat avec des interprètes et compagnies constituées. Le projet de collaboration dure deux saisons. Les dossiers doivent être déposés au plus tard le 27 février 2022.

Le dossier de demande d'aide comporte une présentation (CV) et une note d'intention et contextuelle de la scène et de l'artiste associé(e) ; le contenu du projet d'association de l'artiste à la scène ; et enfin le budget spécifique sur deux années ainsi que le budget global de la scène. Un dossier type est disponible sur demande auprès de la Drac ou sur le site du ministère de la Culture.

Le dossier est déposé auprès du conseiller ou de la conseillère musique de la Drac concernée, avec copie à la DGCA, à la délégation musique, à la Sacem et à la direction de l'action culturelle.

L'artiste associé et le directeur du lieu sont invités à présenter leur demande devant un comité consultatif, composé de représentants de la Sacem, des Drac, de la DGCA ainsi que de personnalités qualifiées.

Les dossiers d'inscription doivent être déposés au plus tard le 27 février 2022 par courrier à l'attention du conseiller pour la musique de la Drac concernée, avec copie à la DGCA, à la délégation musique (Françoise Dastrevigne : Françoise.dastrevigne@culture.gouv.fr )et à la Sacem/direction de l'action culturelle (Bineta John : bineta.john@sacem.fr).

En amont du dépôt de la demande, le responsable du lieu et le compositeur ou la compositrice doivent prendre l'attache du conseiller ou de la conseillère.