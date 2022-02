Congo-Brazzaville: Environnement - L'ONG "Renatura Congo" met un document pédagogique à la disposition des enseignants

Intitulé "Fonds documentaire sur l'environnement et l'écologie", le document de Renatura a été présenté, le 3 février, à l'éco-centre de cette organisation de préservation de la biodiversité, au quartier Tchimbamba, dans le 1er arrondissement de Pointe-Noire, Emery-Patrice-Lumumba. Le livre rédigé en collaboration avec la direction départementale de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation (Ddepsa), est destiné aux enseignants des Sciences et vie de la terre (SVT) des Collèges de l'enseignement général (CEG).

Placée sous la houlette d'Alphonse Kikondi, chef de bureau adjoint, représentant le directeur départemental de l'enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, la cérémonie de présentation du document a réuni les inspecteurs de l'enseignement ainsi que les directeurs des CEG des départements de Pointe-Noire et du Kouilou. Lancé en 2012, le projet de rédaction du fonds documentaire sur l'environnement et l'écologie a été initié par Renatura Congo, en vue de pallier le déficit de sources d'informations constaté en matière de réalisation des cours d'éducation à l'environnement, dans le système scolaire congolais. Un constat fait en 2005, après la création de son programme d'éducation et de sensibilisation à l'environnement pour répondre au besoin de la société civile congolaise.

Le document de 154 pages, destiné aux enseignants des Sciences et vie de la terre (SVT) des CEG, est subdivisé en sept grandes parties portant sur les théories, les concordances du fonds documentaire avec les contenus notionnels des programmes officiels, les lois sur la protection de l'environnement, les exercices, les synthèses, le glossaire et l'annexe portant sur les exemples des fiches pédagogiques sur l'environnement. Le projet a été réalisé en collaboration avec la DDEPSA qui a mis à disposition deux coordonnateurs (Joseph Moukoko, inspecteur chargé des activités pédagogiques (ICAP) SVT inspection des CEG Pointe-Noire 3 et Arcène Ngabaka-Koubango, inspecteur-coordonnateur à l'inspection des CEG de Pointe-Noire 1), des inspecteurs académiques et des professeurs des SVT.

Comme l'a indiqué Joseph Moukoko, plusieurs étapes ont ponctué la rédaction du fonds documentaire sur l'environnement et l'écologie, entre autres, la présentation du projet au directeur départemental de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation qui a donné des orientations, afin que le document tienne compte de la réalité congolaise et qu'il soit plus ludico-pratique ; formation de soixante professeurs des SVT sur l'exploitation et l'utilisation du fonds documentaire, puis suivis desdits enseignants dans les salles de classe par deux inspecteurs académiques; révision du document.

Le document a été validé par l'Institut national de recherche et d'action pédagogiques qui l'a intégré comme livre au programme officiel des SVT en République du Congo. La cérémonie de présentation du fonds documentaire sur l'environnement et l'écologie a aussi donné lieu au lancement de sa distribution officielle aux inspecteurs académiques et aux directeurs des CEG d'enseignement public de Pointe-Noire et du Kouilou. Les prochaines étapes seront de distribuer les exemplaires aux enseignants et de les former, car ils restent les premiers acteurs de l'utilisation du document sur le terrain et leur maîtrise du document est essentielle.

Celui-ci va permettre "de répondre aux besoins en termes d'actualisation des savoirs des enseignants", a indiqué Nathalie Mianseko, directrice de "Renatura Congo". Remerciant cette Organisation non gouvernementale, Alphonse Kikondi s'est réjoui du fonds documentaire sur l'environnement et l'écologie, fruit d'un partenariat public privé. Par ailleurs, il a appelé les enseignants à être des bons pédagogues et à transmettre les valeurs environnementales portées par le document aux enfants, en sachant " qu'un élève bien formé sur les questions de l'environnement est un gain et une victoire pour nous".

Notons qu'au total, cent quarante enseignants des CEG publics et privés seront formés à l'utilisation du Fonds documentaire sur l'environnement et l'écologie, projet réalisé avec le soutien de la société Chevron, aussi présente pendant cette cérémonie officielle.