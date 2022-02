Afrique: Sommet de l'UA - Xi Jinping exhorte les dirigeants africains à explorer la voie du développement adaptée au continent

Le président de la République populaire de Chine, Xi Jinping, a adressé ses félicitations à l'Union africaine (UA), à l'occasion de la 35e session de la conférence des chefs d'Etat et de gouvernement, et exhorté l'organisation panafricaine à explorer activement la voie du développement adaptée au continent pour faire aboutir l'intégration régionale.

" À l'occasion de la 35e session de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine, je tiens à exprimer, au nom du gouvernement et du peuple chinois, ainsi qu'en mon nom personnel, mes chaleureuses félicitations et mes meilleurs vœux aux pays et peuples africains ", a écrit le président chinois.

Appréciant, par ailleurs, le progrès accompli en deux décennies depuis la fondation de l'UA qui, selon lui, a coordonné les efforts des pays africains pour une lutte solidaire contre la covid-19 et préservé énergiquement la paix, la stabilité et le développement sur le continent, Xi Jinping souhaite que les pays et peuples africains puissent vaincre rapidement l'épidémie et remporter des succès encore plus remarquables sur la voie du développement et du redressement pour favoriser l'accroissement continu de l'influence et de la place de l'Afrique dans le monde.

" L'année 2021 a été témoin d'un développement vigoureux des relations sino-africaines. En novembre dernier, la 8e Conférence ministérielle du Forum sur la coopération sino-africaine s'est tenue avec succès ", a-t-il indiqué tout en rappelant son annonce faite lors de cette conférence concernant les neuf programmes à mettre en œuvre dans le cadre de la coopération avec l'Afrique pour les trois ans à venir.

Partenaire stratégique des pays africains, la Chine, par le biais de son président, œuvre pour un soutien unanime à la construction d'une communauté d'avenir partagé Chine-Afrique à l'ère nouvelle.

Dans ce nouveau contexte, le président chinois a rappelé que son pays est prêt à travailler activement avec l'Afrique pour promouvoir une synergie profonde de coopération.

Selon lui, cette coopération s'inscrit dans le cadre de l'Initiative " la Ceinture et la Route " et l'Initiative pour le Développement mondial en lien avec l'Agenda 2063 de l'UA et la construction de la Zone de libre-échange continentale africaine.

L'objectif, a-t-il souligné, est de guider le développement plus vaste pour une meilleure qualité de la coopération sino-africaine appelée à s'inscrire dans les annales de l'amitié entre les peuples chinois et africains.