Congo-Brazzaville: Province de Lomami - Reprise exigée des émissions de la radio "Tokomi wapi"

L'Observatoire de la liberté de la presse en Afrique (Olpa) exige la reprise immédiate et inconditionnelle des émissions de radio "Tokomi wapi", station privée émettant à Kabinda, province de Lomami.

Dénonçant le caractère hâtif et excessif de la mesure de suspension prise contre la radio "Tokomi wapi", Olpa appelle le ministre provincial chargé de la Communication à lever cette décision, qui porte gravement atteinte au droit d'informer et d'être informé garanti par la législation congolaise et les instruments juridiques internationaux relatifs aux droits de l'homme.

Olpa tient également à préciser que seul le régulateur public des médias, le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, est habilité à prendre cette décision. Ceci, en conformité avec la loi du 10 janvier 2011.

Radio "Tokomi wapi", rappelle Olpa dans un communiqué du 4 février, a été réduite au silence, un jour auparavant, consécutivement à une décision du ministre provincial de la Communication, Jean-Hilaire Kazadi Mutambayi, de suspendre le média jusqu'à nouvel ordre. " Dans sa correspondance n°027/CAB/PROGOU/LOM/2022 du 3 février 2022, il accuse la radio de troubler l'ordre public en province en diffusant des émissions qui prêchent le tribalisme et dont les animateurs tiennent des propos discourtois à l'endroit des autorités locales et nationales, créant ainsi une confusion entre les ethnies ", a souligné cette organisation.

L'Olpa relève que cette suspension à durée indéterminée est intervenue peu après la diffusion sur les antennes de radio "Tokomi wapi" d'une émission dénommée " Face au public ". Au cours de celle-ci, précise cette organisation, Médard Ngoyi, le présentateur, et ses invités Anaclet Nzimbu et Belorme Poshi, respectivement député provincial de Lomami et coordinateur du mouvement citoyen Mwana Mboka, ont longuement échangé sur les obstacles qui freinent le décollage de cette province.