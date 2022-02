Congo-Brazzaville: Expo universelle Dubaï 2020 - Le Congo présente ses potentialités

Le Premier ministre, Anatole Collinet Makosso, a présidé le 4 février à Dubaï un forum économique sur le thème "Congo terre d'opportunités". Une rencontre s'inscrivant dans le cadre de la célébration de la Journée nationale de la République du Congo à l'expo Dubaï 2020.

La National Day est un jour choisi par le comité d'organisation pour mettre sur orbite un pays présent à l'Expo universelle. La rencontre a regroupé plusieurs chefs et représentants d'entreprises Emiratis et a permis de vendre la destination Congo. Les potentialités ont été décortiquées par les ministres en charge de l'Economie et du Plan, Ingrid Olga Ghislaine Ebouka-Babackas; des Finances et du Budget, Rigobert Roger Andely; et de la Coopération internationale et de la Promotion du partenariat public-privé, Denis Christel Sassou Nguesso. En effet, les trois ministres ont, pendant une heure, présenté au public composé d'hommes d'affaires la fiche économique du pays ainsi que les opportunités d' y investir.

S'agissant de la célébration de la Journée nationale de la République du Congo à l'expo Dubaï 2020, la cérémonie qui s'est déroulée en présence du ministre de la Tolérance du pays hôte a été marquée par la levée des couleurs et les hymnes nationaux. Dans son allocution, le représentant des Émirats arabes unis a remercié le Congo d'avoir accepté de prendre part à ce rendez-vous planétaire.

Le chef du gouvernement congolais, Anatole Collinet Makosso, à son tour, a présenté son pays et toutes ses potentialités qui pourraient permettre aux investisseurs de venir sur place et contribuer à la création de richesse. Il a, par ailleurs, loué les bonnes relations d'amitié et de coopération qui existent entre les deux États, avant de souligner que le climat de paix et de sécurité qui règne au Congo est propice aux affaires.

Après la prestation scénique du groupe Bana Moye, toutes les délégations ont visité le pavillon Congo qui a mis un accent particulier sur la nature et la biodiversité.

Des entretiens avec des personnalités émirats

Anatole Collinet Makosso, en marge de cet événement, a échangé le 3 février avec le président du groupe Amea Power, Mohamed Al Nowais. La République du Congo a placé les questions d'énergie au cœur de la politique gouvernementale en matière de développement. Au cours de cet entretien, le Premier ministre a évoqué la possibilité d'un partenariat avec le groupe Amea Power pour un partage d'expériences dans le domaine des énergies renouvelables pour booster l'offre et l'amélioration de la qualité du service.

Basée à Dubaï, Amea Power est une entreprise qui développe, possède et exploite des actifs de production d'énergie propre en Afrique, au Moyen-Orient et en Asie. Elle dispose des projets d'énergies renouvelables de près de 2 000 MW en exploitation et des développements en phase avancée dans plus de quinze pays, dont la Jordanie, le Togo, le Maroc, la Tunisie, le Tchad, le Mali, le Kenya, l'Ouganda et l'Éthiopie. La société a mis en service cette année une centrale solaire de 50 MW au Togo, un projet éolien de 50 MW et une centrale solaire de 50 MW en Jordanie.

Le chef du gouvernement s'est, par ailleurs, entretenu avec le ministre du Commerce international des Émirats arabes unis, Tani Al Zioudi. Les deux personnalités ont fait un tour d'horizon des relations entre le Congo et les Émirats arabes unis ainsi que des opportunités qui s'offrent aux investisseurs.

Présentant les potentialités de développement du Congo, Anatole Collinet Makosso a rappelé que plusieurs secteurs porteurs tels que le tourisme sont mis en pôle position pour la création de la richesse. Selon lui, la vision du Congo est formalisée dans le Plan national de développement 2022-2026 et le marché congolais sera plus grand avec la mise en œuvre de la Zone de libre-échange continentale africaine. A cela, s'ajoute l'élan de réformes en cours qui offre une sécurité aux investisseurs.