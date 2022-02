Ile Maurice: Post-Batsirai - Risque accru de gastro-entérite

L'eau potable et les aliments peuvent être contaminés à la suite des grosses pluies qui se sont abattues sur l'île en raison du cyclone tropical Batsirai. Du coup, il y a un risque d'augmentation des infections gastro-intestinales. Les consommateurs doivent être vigilants.

Le Dr Fazil Khodabocus, médecin en santé publique, explique que la gastro-entérite est une inflammation de la muqueuse de l'estomac, du colon et de l'intestin. Les symptômes sont caractérisés par la diarrhée, soit plus de trois fois de selles liquides, vomissement, nausée et parfois de la fièvre et maux de tête. Causant ainsi la déshydratation. Les adultes peuvent de ce fait avoir une sècheresse de la peau et de la bouche, se sentir faible et avoir des crampes. Les enfants peuvent, eux, avoir les yeux enfoncés.

Les personnes les plus à risque sont les enfants et les personnes âgées. Ainsi que celles dont le système de défense a été affaibli notamment par la maladie et aussi les femmes enceintes.

Ne pas consommer les fruits tombés au sol

Le Dr Fazil Khodabocus prévient qu'il ne faut pas banaliser la gastro-entérite. Surtout chez les enfants car ils peuvent être vite déshydratés. En cas de symptômes, il faut se rendre dans le centre de santé le plus proche ou à l'hôpital.

Face aux risques de contamination de l'eau potable, il est conseillé de faire bouillir l'eau pendant trois à cinq minutes avant de la boire et bien se laver les mains avec de l'eau et du savon régulièrement. Il est également nécessaire de bien laver les fruits et les légumes et ne pas consommer les fruits tombés au sol. En outre, il faut protéger les aliments contre la contamination d'insectes et privilégier la consommation de repas fraîchement cuisinés.