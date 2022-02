Madagascar: Sa parodie de Michael Jackson partagée jusqu'à la Réunion et Madagascar

Sa vidéo, réalisée à la va-vite pendant la période cyclonique, a conquis plus d'un. Depuis, Warren Chris Etowar, originaire de Résidence la Cure, fait parler de lui, même à l'île soeur ou encore à Madagascar. Récit.

Une vidéo de Warren Chris Etowar a été massivement partagée sur les réseaux sociaux, dont Facebook, depuis le mercredi 2 février. Et pas uniquement à Maurice, car le clip a aussi été repris sur les médias réunionnais et malgache. Alors que le pays est en alerte cyclonique, on voit le jeune homme sur le toit d'un immeuble, affrontant les rafales sur les airs de la chanson "Earth song" de Michael Jackson, son idole.

Comment lui est venue l'idée ? On lui a posé la question. "Au fait, plusieurs amis m'ont taggué depuis l'annonce du cyclone Batsirai dans une vidéo datant de 2020. Tout en sachant que je suis fan de Michael Jackson depuis ma tendre enfance, ils me voyaient reprendre cette vidéo... Il était vers 15 h-15 h 30, j'étais chez mon cousin, on jouait aux jeux de société, et d'après les infos de la météo, le cyclone allait passer à son point le plus rapproché de Maurice vers 16 heures. Le vent était au rendez-vous, et je me suis souvenu de cette vidéo... Se alor ki monn dir mo cousine pran to prtb nou al lor lakaz."

C'est alors que la vidéo a été filmée, et par la suite le jeune homme a fait un montage amateur sur une application en y ajoutant la chanson "Earth song". "Je ne m'attendais pas à ce que cette vidéo devienne virale jusqu'à même être partagée des milliers de fois sur les réseaux et faire le buzz à la Réunion et Madagascar. Elle comptabilise, à ce jour (NdlR : à hier, vendredi matin) dans les 100 000 vues et a été partagée presque 2 000 fois."

Petite note de la fin pour cet artiste, qui est suivi depuis longtemps par plusieurs milliers de personnes sur sa page : "Je dis merci aux gens qui ont apprécié la vidéo dans un moment de stress. Cela a mis un sourire sur leur visage et même aux personnes qui crachent leur orgueil dessus. Peace !"